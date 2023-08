Şahinbey Belediye Gençlik ve Spor Kulübü Ampute Futbol Takımı İç Transferde İmza Attı

Şahinbey Belediye Gençlik ve Spor Kulübü Ampute Futbol Takımı, yeni sezon öncesi iç transferde 2 isme imza attırdı.

Önümüzde ki sezon da hedefini şampiyonluk olarak belirleyen Şahinbey Belediye Gençlik ve Spor Kulübümüz Ampute Futbol Takımı iç transferde Kaleci Mert Yıldız ve Orta Saha Oyuncusu İbrahim Halil Esen ile sözleşme yeniledi.

Oyuncularımıza güveniyorum

Şahinbey Belediye Gençlik ve Spor Kulübü Başkanı Cuma Güzel, iki oyuncuyla da sözleşme imzaladıkları için mutlu olduklarını ifade ederek, "Öncellikle her iki oyuncumuza da hayırlı olsun. Her iki oyuncumuzda şampiyon kadromuzun en önemli parçaları. Yeniden bizlerle oldukları ve takımımızda oldukları için mutluyum. Yeni sezonda da hedefimiz her sezon olduğu gibi şampiyonluk. Bu anlamda teknik ekibimizle yaptığımız görüşmeler çerçevesinde transfer çalışmalarımızı sürdürmeye devam edeceğiz" dedi.

Kulüpte kaldığımız için mutluyuz

Şahinbey Belediye Gençlik ve Spor Kulübü ile sözleşme yenileyen Kaleci Mert Yıldız ve Orta Saha Oyuncusu İbrahim Halil Esen takımda kaldıkları için mutlu olduklarını ifade ederek "Yeniden Şahinbey Belediye Gençlik ve Spor Kulübü'ne imza attık. Her iki taraf içinde hayırlı olsun. Yeni sezonda çok çalışarak takımıza şampiyonluk kazandırmak istiyoruz. Bu yolda bizlerin her zaman yanında olan Fahri Başkanımız Mehmet Tahmazoğlu'na ve Kulüp Başkanımız Cuma Güzel'e teşekkür ederiz" diye konuştular. - GAZİANTEP