Şahinbey deplasmandan galibiyetle döndü 6-0

Şahinbey Ampute Futbol Takımı, deplasmanda Konya Ampute Futbol Spor Kulübü Takımını 6-0 mağlup ederek yeni sezonda hedefini şampiyonluk olarak belirledi.

Sezona şampiyonluk parolası ile başlayan Şahinbey Ampute Futbol Takımı, deplasmanda Konya Ampute Futbol Spor Kulübü Takımı ile karşı karşıya geldi. Kıran kırana geçen karşılaşmayı Mavi-beyazlı ekip 6-0 skorla kazanmasını bildi.

Maç baştan sona üstünlükle geçti

Konya'da oynanan karşılaşmada üstün bir oyun sergileyen Şahinbey Ampute Futbol Takımı, hem hücumda hem savunmada rakibine büyük üstünlük sağladı. İlk dakikalardan itibaren oyunu kontrol eden mavi-beyazlı ekip, bulduğu gollerle skoru sürekli artırarak karşılaşmayı 6-0'lık net bir galibiyetle tamamladı.

"Hedefimiz kupayı Şahinbey'e getirmek"

Şahinbey Ampute Spor Kulübü Başkanı Cuma Güzel, alınan farklı galibiyetin ardından oyuncuları ve teknik heyeti tebrik ederek, "Yeni sezonda da hedefimiz şampiyonluk. Konya deplasmanında oynanan maçta takımımız ortaya koyduğu mücadeleyle ne kadar kararlı olduğunu gösterdi. Oyuncularımızı yürekten tebrik ediyorum. İnşallah sezon sonunda kupayı Şahinbey'e getireceğiz" dedi. - GAZİANTEP