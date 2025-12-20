Haberler

Aydınlı genç atıcı Yılmaz, milli takıma seçildi

Aydın İncirliova Spor Lisesi öğrencisi Şahin Yılmaz, U16 kategorisinde 409,7 puanla rekor kırarak milli takıma seçildi. Genç sporcu, 3-9 Şubat 2026 tarihlerinde Bulgaristan'da düzenlenecek Avrupa Şampiyonası'nda Türkiye'yi temsil edecek.

Aydın İncirliova Spor Lisesi öğrencisi Şahin Yılmaz, Atıcılık Havalı Silahlar Milli Takım Seçmeleri'nde 409,7 puanla rekor kırarak milli takım kadrosuna adını yazdırdı.

Aydın İncirliova Spor Lisesi 10. sınıf öğrencisi Şahin Yılmaz, Atıcılık Havalı Silahlar Avrupa Şampiyonası Milli Takım Seçmeleri'nde elde ettiği üstün başarıyla milli takıma seçildi. Mersin'in Erdemli ilçesinde düzenlenen seçmelerde U16 kategorisinde mücadele eden Şahin Yılmaz, 409,7 puanla birinci olarak önemli bir rekora imza attı. Gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken başarılı sporcu, bu derecesiyle milli takım kadrosuna girmeye hak kazandı. Aydın İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Yiğit'i ziyaret eden genç sporcu, Aydın'ı gururlandırırken, Şahin Yılmaz, 3-9 Şubat 2026 tarihleri arasında Bulgaristan'da düzenlenecek Atıcılık Havalı Silahlar Avrupa Şampiyonası'nda ay-yıldızlı forma ile Türkiye'yi temsil edecek. - AYDIN

- AYDIN
