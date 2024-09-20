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Şahika Ercümen, Serbest Dalış Dünya Kupası'nda Altın Madalyalarla Dönüyor

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Serbest dalış rekortmeni Şahika Ercümen, Antalya'nın Kaş ilçesinde düzenlenen 2024 CMAS 1. Dünya Kupası'nda tüm kategorilerde altın madalya kazanarak büyük bir başarıya imza attı. Ercümen, Ekim'de Yunanistan'da yapılacak uluslararası turnuvaya hazırlanıyor.

- Şahika Ercümen, Serbest Dalış Dünya Kupası'nda yine tarih yazdı

ANTALYA - Antalya'nın Kaş ilçesinde düzenlenen Serbest Dalış 2024 CMAS 1. Dünya Kupası, farklı ülkelerden 22 sporcunun katılımıyla, 17-20 Eylül 2024 tarihleri arasında gerçekleştirildi. 4 gün süren nefes kesici yarışmalar sonunda dünya serbest dalış rekortmeni Şahika Ercümen, katıldığı tüm kategorilerde altın madalya kazandı.

Milli sporcu, sabit ağırlık kategorisinde 86 metre, çift palet kategorisinde 77 metre, paletsiz ip destekli kategorisinde 76 metre ve paletsiz sabit ağırlık kategorisinde 46 metreye dalarak şampiyonada birincilik elde etti.

Düzenlenen ödül töreninde Ercümen, duygularını şöyle anlattı:

"Bu yıl katıldığım 3 uluslararası, bir de Türkiye şampiyonasında 10'dan fazla madalya kazandım. Önümde Ekim'de Yunanistan'da düzenlenecek önemli bir uluslararası turnuva daha var. Bu şampiyonluğun motivasyonuyla da çalışmaları artırıp Yunanistan'da yapılacak dünya şampiyonasında ülkemiz için altın madalyayı kazanmayı hedefliyorum."

Milli sporcu, 2 Ekim'de Yunanistan'da düzenlenecek CMAS Dünya Serbest Dalış Şampiyonası'nda Türkiye'yi temsil edecek.

Şahika Ercümen, Serbest Dalış Dünya Kupası'nda Altın Madalyalarla Dönüyor
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

Şahika Ercümen Yunanistan Antalya Dünya Spor Kaş

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