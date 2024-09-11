Üye Girişi
Haberler

Şahika Ercümen Fransa'da bronz madalya kazandı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Milli sporcu Şahika Ercümen, Fransa'da düzenlenen 33. AIDA Dünya Serbest Dalış Şampiyonası'nda bronz madalya kazandı. Ercümen, Korsika'da 52 ülkeden sporcunun katıldığı şampiyonada 'paletsiz ip destekli' kategorisinde 77 metreye inerek üçüncü oldu.

Milli sporcu Şahika Ercümen, Fransa'da düzenlenen 33. AIDA Dünya Serbest Dalış Şampiyonası'nda bronz madalya kazandı.

Dünya serbest dalış rekortmeni Ercümen, Korsika'da 52 ülkeden sporcunun katıldığı şampiyonada "paletsiz ip destekli" kategorisinde 77 metreye inerek üçüncü oldu.

Antalya'nın Kaş ilçesinde geçen hafta Serbest Dalış Türkiye Şampiyonası'nda 3 altın madalya kazanan Ercümen, AA muhabirine, Korsika'da Türkiye'yi en iyi şekilde temsil ettiğini söyledi.

Hava koşullarının çok zorlayıcı olduğunu belirten Ercümen, suyun çok soğuk olması nedeniyle pek çok dalgıcın dalışlarda sorun yaşadığını dile getirdi.

Korsika'dan madalyayla dönme hedefini başardığını ifade eden Ercümen, "İlk gün talihsiz şekilde diskalifiye oldum. Destek mesajları aldım fakat karar verilmişti. Enerjimi bu dalışa verdim ve çok şükür kuvvetli bir dalış yaparak ülkemize madalya kazandırdım." dedi.

Ercümen, destekçilerine teşekkür etti.

Kaynak: AA / Spor

Şahika Ercümen antalya Fransa Güncel Dünya Spor

Üç Bakan, Diyarbakır'da Narin'in kabrini ziyaret etti! Narin'in hiçbir akrabası ile görüşmediler

Narin'in hiçbir akrabası ile görüşmediler!

 Adalet Bakanı Yılmaz Tunç: 267 kişinin ifadesi alındı, 22 şüpheli yarın mahkemede

Hesap günü geldi! 22 şüpheli yarın mahkemede

 Narin Güran cinayetinde bir tanık daha var! Amcanın sarıldığı yalanı çürüttü

Narin cinayetinde bir tanık daha var! Amcanın sarıldığı yalanı çürüttü
Meta'dan Narin açıklaması! Amca Salim Güran'ın sildiği Whats App mesajları istenmişti

Cinayeti Whats App mesajları çözebilirdi! Meta'dan 'Narin' açıklaması
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Yaşar Güler istifa etti mi, istifa edecek mi? Türkiye'de transfer sezonu ne zaman bitiyor? Halil İbrahim Ceyhan kimdir? Halil İbrahim Ceyhan kaç yaşında, nereli? Halil İbrahim Ceyhan hayatı ve biyografisi! Resmi kimlik belgeleri nelerdir? Vesna ne demek? Femboy ne demek? BitLocker nedir? Bugün Kuruluş Osman var mı, bu hafta Kuruluş Osman yok mu? Leyla dizisi Leyla kim? Leyla Hayat Aşk Adalet Leyla geçekte kim, Leyla rolünü kim oynuyor? Leyla dizisi Nur kim? Leyla Hayat Aşk Adalet Nur geçekte kim, Nur rolünü kim oynuyor?
title