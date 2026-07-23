Haberler

Milli sporcu Şahika Ercümen, 68 metrelik dalışıyla Türkiye şampiyonu oldu

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Milli sporcu Şahika Ercümen, Antalya Kaş'ta düzenlenen Serbest Dalış Türkiye Şampiyonası'nda Sabit Ağırlık kategorisinde 68 metre dalarak birinci oldu. Performansı 2 dakika 35 saniye sürdü.

Milli sporcu ve serbest dalış dünya rekortmeni Şahika Ercümen, Antalya'da düzenlenen Serbest Dalış Deniz Açıksu Büyükler ve Masterlar Bireysel Türkiye Şampiyonası ve Milli Takım Seçmeleri'nde birinciliği elde etti.

Kaş açıklarındaki organizasyona katılan Ercümen, Sabit Ağırlık (CWT) kategorisinde 68 metrelik dalışıyla ilk sırayı aldı. Ercümen'in 2 dakika 35 saniye süren performansı, kendisine şampiyonluğu getirdi.

Türkiye'nin en başarılı serbest dalış sporcularını bir araya getiren organizasyona 22 lisanslı sporcu katıldı. Dört gün sürecek şampiyonada sporcular, serbest dalışın farklı disiplinlerinde mücadele ederek hem Türkiye şampiyonluğu hem de milli takım kadrosunda yer alabilmek için yarışacak.

Kaynak: AA / Oktay Özden
Merkez Bankası faiz kararını açıkladı

Piyasalar merakla bekliyordu! Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Elazığ'da arkeolojik kazılarda 5 bin yıllık tapınak alanı, sunaklar ve kutsal ocaklar bulundu

Bir ilimizin tarihini sil baştan değiştirecek keşif
LGS'den 500 tam puan aldı! İşte Vanlı Meryem'in tercih edeceği lise

LGS'den 500 tam puan aldı! İşte Vanlı Meryem'in tercih edeceği lise
Survivor Onur'dan uzun saç eleştirilerine yanıt: Ben yeterince...

Survivor Onur'dan uzun saç eleştirilerine yanıt: Ben yeterince...
Haberi duyan on binlerce kişi e-Devlet'e akın etti

Haberi duyan harekete geçti! On binlerce kişi e-Devlet'e akın etti
Bruno Fernandes'ten Galatasaray taraftarını heyecanlandıran hareket

Bruno Fernandes'ten Galatasaray taraftarını heyecanlandıran hareket
Biz izlerken utandık! İki genç kızdan, beğendikleri erkeğe ahlaksız teklif

İki genç kızdan, beğendikleri erkeğe ahlaksız teklif
Kylian Mbappe'ye ahlaksız teklif! Telefon edip otel odasına çağırdı

Mbappe'ye olay cinsel ilişki teklifi: Otel odasına çağırıp...