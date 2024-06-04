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Sahayı sedyeyle terk etti! A Milli Takım'da sakatlık şoku

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Hazırlık maçında İtalya'ya konuk olan A Milli Futbol Takımı'nda karşılaşmanın 39. dakikasında sakatlanan Ozan Kabak, oyuna devam edemedi ve sahayı sedyeyle terk etmek zorunda kaldı. Ozan'ın yerine oyuna Merih Demiral dahil oldu.

A Milli Futbol Takımı, EURO 2024 öncesindeki hazırlık maçında deplasmanda İtalya ile karşı karşıya geliyor. Ay-yıldızlılarda Ozan Kabak, sakatlanarak oyundan çıkmak zorunda kaldı.

Sahayı sedyeyle terk etti! A Milli Takım'da sakatlık şokuGÖRÜNTÜ: TRT SPOR

SAHAYI SEDYEYLE TERKETTİ

Mücadelenin 39. dakikasında Retegui ile ikili mücadele sırasında sakatlanan Ozan, oyuna devam edemedi. Sedyeyle oyunu terk eden milli futbolcunun yerine Merih Demiral oyuna dahil oldu. Ozan Kabak oyundan alınırken İtalyan taraftarlar ve futbolcular tarafından alkışla destek gördü. İtalya maçının ilk yarısında sakatlanan Ozan Kabak muayene ve tetkikleri yapılmak üzere hastaneye götürüldü.

Kaynak: Haberler.com / Spor

A Milli Futbol Takımı Merih Demiral Milli Takım Türkiye İtalya Futbol Spor Haberler

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Yorumlar (1)

Mehmet Sinan Bayram:

caglar soguscu 1 , ozan kabak 2 sakatlanmazlarsa sasarim , almayin bunlari milli takima

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