Sahaya giren taraftarlar rakip futbolculara saldırmaya kalktı, maç tatil edildi

Edirne 1. Amatör Lig'in 2. hafta karşılaşmasında Keşan İdman Yurdu ile Kirişhanespor arasında oynanan maçta iki takım oyuncuları arasında yaşanan gerginlik sonucu taraftarlar sahaya girerek futbolculara saldırmaya kalktı. Güvenlik güçlerinin müdahalesiyle olaylar kontrol altına alınırken, hakem maçı güvenlik gerekçesiyle tatil etti.
SAHAYA İNENLER FUTBOLCULARA SALDIRMAYA KALKTI
Keşan İdman Yurdu ile Kirişhanespor arasında oynanan mücadeledenin 60. dakikasında Keşan İdman Yurdu'nun 4-2'lik üstünlüğü sürerken iki takım oyuncuları arasında gerginlik yaşandı. Saha içinde başlayan tartışma kısa sürede büyüyünce bazı taraftarlar sahaya girerek rakip takım oyuncularına saldırı girişiminde bulundu.
MAÇ TATİL EDİLDİ
Güvenlik güçlerinin hızlı müdahalesiyle olaylar kontrol altına alınırken, hakem triyosu güvenlik gerekçesiyle karşılaşmayı tatil etme kararı aldı. Maçın akıbeti ve hükmen kararın ne olacağı, Edirne Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu tarafından önümüzdeki günlerde duyurulacak.