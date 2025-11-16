Sahaya giren taraftarlar rakip futbolculara saldırmaya kalktı, maç tatil edildi

Haberler

Edirne 1. Amatör Lig'in 2. hafta karşılaşmasında Keşan İdman Yurdu ile Kirişhanespor arasında oynanan maçta iki takım oyuncuları arasında yaşanan gerginlik sonucu taraftarlar sahaya girerek futbolculara saldırmaya kalktı. Güvenlik güçlerinin müdahalesiyle olaylar kontrol altına alınırken, hakem maçı güvenlik gerekçesiyle tatil etti.

  • Edirne 1. Amatör Lig'de Keşan İdman Yurdu ile Kirişhanespor arasında oynanan maç, taraftarların sahaya girip rakip takım oyuncularına saldırı girişiminde bulunması üzerine tatil edildi.
  • Maçın 60. dakikasında Keşan İdman Yurdu 4-2 öndeyken oyuncular arasında gerginlik yaşandı ve bu tartışma taraftarların sahaya inmesine yol açtı.
  • Maçın akıbeti ve hükmen karar, Edirne Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu tarafından ilerleyen günlerde açıklanacak.

Edirne 1. Amatör Lig'in 2. hafta karşılaşması çıkan olaylar sebebiyle yarıda kaldı. Taraftarlar sahaya girerek rakip takım oyuncularına saldırı girişiminde bulununca maç tatil edildi.

SAHAYA İNENLER FUTBOLCULARA SALDIRMAYA KALKTI

Keşan İdman Yurdu ile Kirişhanespor arasında oynanan mücadeledenin 60. dakikasında Keşan İdman Yurdu'nun 4-2'lik üstünlüğü sürerken iki takım oyuncuları arasında gerginlik yaşandı. Saha içinde başlayan tartışma kısa sürede büyüyünce bazı taraftarlar sahaya girerek rakip takım oyuncularına saldırı girişiminde bulundu.

MAÇ TATİL EDİLDİ

Güvenlik güçlerinin hızlı müdahalesiyle olaylar kontrol altına alınırken, hakem triyosu güvenlik gerekçesiyle karşılaşmayı tatil etme kararı aldı. Maçın akıbeti ve hükmen kararın ne olacağı, Edirne Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu tarafından önümüzdeki günlerde duyurulacak.

