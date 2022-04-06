Sahaya çıkmasalar daha iyiydi! Atletico Madrid, Şampiyonlar Ligi'nde yıllar sonra bir ilke imza attı
Haberler.com - Spor
- Güncelleme:
- Güncelleme:
Şampiyonlar Ligi çeyrek final mücadelesinde Manchester City'e 1-0 yenilen Atletico Madrid, Diego Simeone döneminde bir ilki yaşadı. İspanyol devi, Arjantinli hoca döneminde ilk kez bir maçı şut çekemeden tamamladı. Öte yandan İspanyol ekibi, Devler Ligi'nde son 10 yılda bir maçı rakip kaleye şut atamadan tamamlayan ilk takım oldu.
Manchester City ile Atletico Madrid, Şampiyonlar Ligi çeyrek final maçında karşı karşıya geldi. İngiliz ekibi mücadeleyi 1-0 kazanırken, İspanyol devi kötü görüntüsüyle dikkat çekti.
SON 10 YILDA BENZERİ YOK
Manchester City maçında yalnızca savunmaya ağırlık veren Atletico Madrid, Arjantinli hocası Diego Simeone yönetiminde ilk kez bir maçı şut atamadan tamamladı. Öte yandan İspanyol ekibi son 10 yılda Şampiyonlar Ligi'nde bir maçı şut atamadan tamamlayan ilk takım oldu.
Haberler.com - Spor