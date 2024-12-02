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Sahanın ortasında yığılıp kalan futbolcudan haber var

Sahanın ortasında yığılıp kalan futbolcudan haber var
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Fiorentina, dün oynanan Inter maçında yere yığılan ve ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılan Edoardo Bove'nin bu sabah uyandırıldığını ve entübeden çıkarıldığını açıkladı. Bove'nin uyanık olduğu ve detaylı incelemelerin yapılacağı belirtildi.

İtalya Serie A'nın 14. haftasında dün akşam oynanan Fiorentina-Inter maçının 17. dakikasında aniden yere yığılan 22 yaşındaki futbolcusu Edoardo Bove'nin sağlık durumuyla ilgili açıklama geldi.

Sahanın ortasında yığılıp kalan futbolcudan haber var

FIORENTINA SON DURUMUNU PAYLAŞTI

İtalyan ekibi Fiorentina, Edoardo Bove'nin sağlık durumuna ilişkin son bilgileri paylaştı. Kulübün internet sitesi üzerinden yapılan açıklamada, Bove'nin bu sabah uyandırıldığı ve entübeden çıkarıldığı belirtildi. Bove'nin ailesiyle ve takım arkadaşlarıyla görüştüğü, ilerleyen günlerde bayılmasına neden olan durumun tespit edilmesi için detaylı incelemelerin yapılacağı ifade edildi.

Fiorentina'nın açıklamasında, "Bu hassas anda mesajlarıyla ve destekleriyle büyük bir ilgi gösteren tüm Futbol ailesine ve Viola halkına teşekkür ederiz." denildi.

Sahanın ortasında yığılıp kalan futbolcudan haber varEdoardo Bove

NE OLMUŞTU?

Karşılaşmanın 17. dakikasında ev sahibi ekipte forma giyen Edoardo Bove, bir anda yere yığıldı. Yerden kalkamayan futbolcuya sağlık ekipleri hemen müdahale etti. Sağlık ekiplerinin müdahalesi sırasında iki takımın futbolcuları da oyuncunun çevresini çember oluşturarak kapattı. ki takım oyuncularının da endişeli görüntüleri ekrana yansıdı. 22 yaşındaki Fiorentinalı oyuncunun ambulansla hastaneye kaldırılmasının ardından mücadele ertelendi. Oyuncuyla ilgili yeni bir gelişme henüz ortaya çıkmadı

Haberler.com / Salim Can Özcan - Spor
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