Sahalarda ender görülen anlar! Beşiktaş'ın penaltısı neden geçerlilik kazanmadı?

Süper Lig devi Beşiktaş'ın sahasında Antalyaspor ile oynadığı maçta inanılmaz anlar yaşandı. Mücadelenin uzatma dakikalarında penaltı ile skoru 2-2 yapan Beşiktaş'ın golü geçerlilik kazanmadı.

BEŞİKTAŞ SON ANDA PENALTI KAZANDI

Kıran kırana geçen maçın son anlarında Mert Günok, kornerde rakip ceza sahasına girdi ve gelen ortada kafayı vurdu. Mert'in vuruşu savunmadan geri döndü. Beşiktaşlı futbolcular, bu pozisyonda penaltı bekledi. Hakem Burak Pakkan, VAR'dan gelen uyarı sonrası pozisyonu izledi ve Beşiktaş, 90+10'da VAR incelemesi sonrası penaltı kazandı.

RASHICA TOPA 2 KERE DOKUNDUĞU İÇİN GOL İPTAL OLDU

Penaltıda topun başına geçen Milot Rashica, skoru 2-2'ye getirdi. İtirazlar sonrası Hakem Burak Pakkan, Rashica'nın penaltıda topa iki kez müdahalede bulunduğunu işaret ederek penaltıyı iptal etti. Antalyaspor, maçı 2-1 kazandı.

İşte Rashica'nın iptal olan penaltı golü;

Görüntü: beIN SPORTS

Görüntü: beIN SPORTS

Görüntü: beIN SPORTS