Üye Girişi
Haberi Paylaş

Randevusu bile alındı! Cristiano Ronaldo transferinde heyecanlı bölüme geçildi

Spor Haberleri

Suudi Arabistan ekibi Al Nassr, anlaşmaya vardığı Cristiano Ronaldo için sağlık kontrolü randevusu ayarladı. Portekizli yıldız ve ailesi için de tüm hazırlıklar yapıldı. ABD basınından CBS Sports'un haberine göre; transferin kısa süre içinde açıklanması bekleniyor.

37 yaşındaki dünya yıldızı Cristiano Ronaldo'nun transferinde artık saatler sayılıyor. Ronaldo, Suudi Arabistan ekibi Al Nassr'ın teklifini kabul etti.

CBS Sports'un haberine göre; Cristiano Ronaldo, Al Nassr ile anlaşma sağladı ve yıldız futbolcu için sağlık kontrolü randevusu ayarlandı. Artık resmi açıklamanın gelmesi bekleniyor. 200 milyon euro yıllık ücret kazanacak Ronaldo'nun sözleşmesindeki çılgınlık bununla da sınırlı değil.

Sağlık kontrolü tamam! Cristiano Ronaldo transferinde heyecanlı bölüme geçildi

200 milyon euroluk senelik ücretin yanında 2 yıl tamamen ücretsiz uçuş hakkı, gol başına 200 bin euro, maç başına 200 bin euro, gelecek tüm akrabalarına ev, 1 adet zırhlı araç verilecek.

Sağlık kontrolü tamam! Cristiano Ronaldo transferinde heyecanlı bölüme geçildi

Manchester United'da bu sezon yedek kalan Ronaldo, sezonun ortasında kulüple yolları ayırdı. 37 yaşındaki futbolcu, Dünya Kupası'nda da kulübeye mahkum oldu. Ronaldo kariyerinde ilk kez Avrupa'nın dışına çıkacak.

Ömer Özarslan
Ömer Özarslan
Spor editörü Haberler.com - Spor

Cristiano Ronaldo Suudi Arabistan Spor Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title