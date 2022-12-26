Randevusu bile alındı! Cristiano Ronaldo transferinde heyecanlı bölüme geçildi

Suudi Arabistan ekibi Al Nassr, anlaşmaya vardığı Cristiano Ronaldo için sağlık kontrolü randevusu ayarladı. Portekizli yıldız ve ailesi için de tüm hazırlıklar yapıldı. ABD basınından CBS Sports'un haberine göre; transferin kısa süre içinde açıklanması bekleniyor.

37 yaşındaki dünya yıldızı Cristiano Ronaldo'nun transferinde artık saatler sayılıyor. Ronaldo, Suudi Arabistan ekibi Al Nassr'ın teklifini kabul etti.

SAĞLIK KONTROLÜNDEN GEÇECEK

CBS Sports'un haberine göre; Cristiano Ronaldo, Al Nassr ile anlaşma sağladı ve yıldız futbolcu için sağlık kontrolü randevusu ayarlandı. Artık resmi açıklamanın gelmesi bekleniyor. 200 milyon euro yıllık ücret kazanacak Ronaldo'nun sözleşmesindeki çılgınlık bununla da sınırlı değil.

BEDAVA YAŞAM

200 milyon euroluk senelik ücretin yanında 2 yıl tamamen ücretsiz uçuş hakkı, gol başına 200 bin euro, maç başına 200 bin euro, gelecek tüm akrabalarına ev, 1 adet zırhlı araç verilecek.

KARİYERİNİN EN SANCILI DÖNEMİ

Manchester United'da bu sezon yedek kalan Ronaldo, sezonun ortasında kulüple yolları ayırdı. 37 yaşındaki futbolcu, Dünya Kupası'nda da kulübeye mahkum oldu. Ronaldo kariyerinde ilk kez Avrupa'nın dışına çıkacak.