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Sağlık Bakanlığı'nın Mahallemde Hareket Var etkinlikleri Muğla'da eş zamanlı yapıldı

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Sağlık Bakanlığı'nın Mahallemde Hareket Var etkinlikleri Muğla'da eş zamanlı yapıldı
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Sağlık Bakanlığı'nın Mahallemde Hareket Var etkinlikleri, Muğla Sağlık İl Müdürlüğü koordinasyonunda Muğla genelinde eş zamanlı gerçekleştirildi. Etkinliklerde düzenli fiziksel aktivitenin sağlıklı yaşam üzerindeki olumlu etkilerine dikkat çekildi.

Sağlık Bakanlığı tarafından fiziksel aktiviteyi teşvik, obezite ve kronik hastalıklarla mücadele etmek ve toplumda sağlıklı yaşam bilincini artırmak amacıyla hayata geçirilen 'Mahallemde Hareket Var' etkinlikleri, Muğla Sağlık İl Müdürlüğü koordinasyonunda Muğla genelinde eş zamanlı olarak gerçekleştirildi.

Vatandaşların yoğun katılımıyla düzenlenen etkinliklerde, düzenli fiziksel aktivitenin sağlıklı yaşam üzerindeki olumlu etkilerine dikkat çekilerek her yaş grubundan bireyin günlük yaşamında hareketli bir yaşam tarzını benimsemesinin önemi vurgulandı.

İl Sağlık Müdürlüğü, toplum sağlığını korumak ve geliştirmek, sağlıklı yaşam alışkanlıklarını yaygınlaştırmak amacıyla çalışmalarını sürdürdüğü açıklandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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