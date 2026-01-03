Haberler

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 14. haftasında Safiport Erokspor, deplasmanda Bursaspor Basketbol'u 105-77 yenerek önemli bir galibiyet aldı.

Salon: TOFAŞ

Hakemler: Mehmet Şahin, Alper Özgök, Kerem Yılmaz

Bursaspor Basketbol : Childress 13, Parsons 9, Berk Can Akın 6, Konontsuk 18, Nnoko 14, Bora Satır, Delaurier 6, Crawford 5, Yesukan Onar, King 6

Safiport Erokspor: Pangos 6, Simmons 14, Cornelie 13, Egehan Arna 12, Love 3, Crawford 18, Erten Gazi, Galloway 14, Thomas Akyazılı 5, Thurman 8, Metehan Akyel 2, Ahmet Düverioğlu 10

1. Periyot: 13-31

Devre: 40-63

3. Periyot: 57-84

