Safa Koçoğlu: 'Sporun her branşta büyümesini sağlayan bir anlayışla çalışmalarımızı sürdüreceğiz'

Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Safa Koçoğlu, "Türk sporuna vizyon kazandıran, sporun kurumsallaşmasını, tesisleşmesini ve yatırımlarla her branşta büyümesini sağlayan bir anlayışla çalışmalarımızı sürdüreceğiz" dedi.

Gençlik ve Spor Bakanlığı'nda 'Spor Kulüpleri ve Spor Anonim Şirketleri Mevzuatı ve Denetimlerine İlişkin Esaslar Semineri' düzenlendi. Seminere, Trendyol Süper Lig, Trendyol 1. Lig, TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig kulüp temsilcileri katıldı. Programda, Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Safa Koçoğlu, Rehberlik ve Denetim Başkanı Kazım Mert Açıkgöz, Hukuk Hizmetleri Genel Müdürü Ahmet Can Acaroğlu ve Spor Hizmetleri Genel Müdürü Veli Ozan Çakır konuşma gerçekleştirdi.

"Sporun her branşta büyümesini sağlayan bir anlayışla çalışmalarımızı sürdüreceğiz"

Sporda branşlardaki başarıların yanı sıra mali disipline de önem verdiklerini ifade eden Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Safa Koçoğlu, "Kulüplerimizin denk bütçe sistemine uyum sağlamaları ve bunun üzerine inşa edilecek sportif başarıların, yalnızca bugünü değil, ülkemizin ve Türk sporunun geleceğini de şekillendireceğine inanıyoruz. Bizler Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, Bakanımız Osman Aşkın Bak'ın öncülüğünde ve sizlerin kıymetli katkılarıyla; Türk sporuna vizyon kazandıran, sporun kurumsallaşmasını, tesisleşmesini ve yatırımlarla her branşta büyümesini sağlayan bir anlayışla çalışmalarımızı sürdüreceğiz" diye konuştu.

"Seminerimizin temel amacı 'rehberlik esaslı denetimi' öne çıkarmaktır"

Sporun gelişimi ve sürdürülebilirliğinin sadece saha içi başarılarla sınırlı olmadığına değinen Rehberlik ve Denetim Başkanı Kazım Mert Açıkgöz, spor kulüplerinin ve spor anonim şirketlerinin idari, hukuki ve finansal yapılarının şeffaf, sağlam ve mevzuata uygun olmasının geleceğe güvenle bakılabilmesi için önemli olduğunu vurgulayarak şu ifadelere yer verdi:

"Nitekim 22/4/2022 tarihli ve 7405 sayılı Spor Kulüpleri ve Spor Federasyonları Kanunu gerekçesini incelediğimizde de özellikle buna vurgu yapılıyor. Aynı kanunda spor kulüpleri ve spor anonim şirketleri için birtakım temel ilkeler belirlenmiş bulunmaktadır. Bugünkü seminerimizin temel amacı, denetim süreçlerini bir formalite olarak görme veya cezalandırma algısından ziyade, spor kulüplerimizin ve spor anonim şirketlerimizin kanunda ifade edildiği üzere sürdürülebilir bir yapıya kavuşması için 'rehberlik esaslı denetimi' öne çıkarmaktır."

"Yaklaşımımız kulüplerimizin sürdürülebilir şekilde yönetilebilmesidir"

Kulüplerin bazı yönetim hataları yüzünden güçlükler yaşadığına şahit olduğunu belirten Spor Hizmetleri Genel Müdürü Veli Ozan Çakır ise, "Spor hayatım boyunca sıfırdan kulüp de kurdum. Mevcut kulüplerde yeni branşlar da açtım. Branş kaptanlığı, başkan vekilliği, kuruculuk birçok görevde bulundum. Spor kulüplerinin önemini hem sporu tabana yayma hem de sporda başarılı olma anlamında sac ayağı olduğunu bilen bir insanım. Bizim buradaki yaklaşımımız da kulüplerimizin sürdürülebilir, hesap verebilir, şeffaf ve gayet verimli şekilde yönetilebilmesidir" şeklinde konuştu. - ANKARA