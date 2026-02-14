Haberler

Sadettin Saran, Trabzon'a methiyeler düzdü

Fenerbahçe, Süper Lig'de deplasmanda Trabzonspor'u 3-2 yendi. Maçın ardından konuşan Sadettin Saran, Trabzon halkının ve yetkililerin kendilerini çok iyi ağırladığını belirterek, deplasman maçlarına taraftarların gelebilmesi ve aralarındaki gerginliğin sona ermesi temennisinde bulundu. Fenerbahçe'nin önünde 12 hafta ve 12 maç olduğunu söyleyen Saran, takımın geleceğe odaklandığını ifade etti.

Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Trabzonspor'u 3-2'lik skorla mağlup etmeyi başardı.

SADETTİN SARAN'DAN TRABZONSPOR'A TEŞEKKÜR

Maçın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran, Trabzonspor'a ve güvenlik güçlerine teşekkür etti.

''YÖNETİM OLARAK EN BÜYÜK UMUDUMUZ BUDUR''

İleriki dönemlerde deplasman tribünü yasağının kaldırılmasını umut ettiğini belirten Saran, "Sadece şunu söylemek istiyorum. Ben, ekibim ve takımımız Trabzon'a indiğimiz andan itibaren başta Trabzon halkı, Valimiz, emniyet güçleri, kulüp başkanı Ertuğrul bey bizi çok çok güzel ağırladı. Çok güzel ilgilenildik. Umudumuz bundan sonra deplasman maçlarına taraftarlarında gelmesi ve aramızdaki olan bu gerginliğin bitmesidir. Yönetim olarak en büyük umudumuz budur. Tekrar kendilerine teşekkür ediyoruz. Mutluyuz. 12 haftamız ve 12 maçımız var. Önümüze bakıyoruz" ifadelerini kullandı.

Cemre Yıldız
Haberler.com / Spor
