Haberler

Uyuşturucu testi pozitif çıkan Saran'dan yeni hamle

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Uyuşturucu soruşturmasında verdiği test pozitif çıkan ve uyuşturucu kullandığını reddeden Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Sadettin Saran bağımsız bir laboratuvarda tekrar test yaptırdı. Saran, Şişli'de özel bir laboratuvardan çıkarken görüntülendi.

  • Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Sadettin Saran'ın saç örneklerinde uyuşturucu testi pozitif çıktı.
  • Sadettin Saran, Adli Tıp Kurumu'nda testin yeniden yapılmasını ve uluslararası bağımsız kuruluşlarda test yaptırılmasını talep edeceğini açıkladı.
  • Sadettin Saran, Şişli'de özel bir laboratuvarda tekrar test yaptırdı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında, kan ve saç örnekleri alınan şüphelilerle ilgili Adli Tıp Kurumunca rapor hazırlandı. Rapora göre, Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Sadettin Saran'ın saç örneklerinde uyuşturucu testi pozitif çıktı.

SARAN YENİDEN TEST YAPTIRDI

Bir açıklama yapan ve uyuşturucu kullandığı iddialarını kesin bir dille reddeden Saran, "Söz konusu testin Adli Tıp Kurumu nezdinde yeniden yapılması ve tekrar test gerçekleştirilmesi hususları, soruşturmayı yürüten savcılık makamından resmi olarak talep edilecektir" dedi. Gündeme bomba gibi düşen bu gelişme sonrası nasıl bir yol izleyeceği merak konusu olan Saran, Şişli'de özel bir laboratuvarda tekrar test yaptırdı.

Sadettin Saran'ın açıklaması;

"Bu sabah kamuoyunda yer alan haberlere ilişkin olarak, kamuoyunu bilgilendirme gereği doğmuştur. Her şeyden önce açık ve net biçimde ifade etmek isterim ki; Adli Tıp Kurumu test sonucunda pozitif çıktığı iddia edilen maddeyi hayatım boyunca kullanmadım. Bırakın kullanmayı, söz konusu maddeyi yakından görmüşlüğüm dahi bulunmamaktadır.

"KARALAMA KAMPANYASI"

Bu yöndeki iddialar, şahsımı hedef alan ve kişilik haklarım ile itibarımı zedelemeye yönelik açık bir karalama kampanyası niteliği taşımakta olup, aynı zamanda temsil ettiğim kurumları yıpratma amacı da gütmektedir.

"TEREDDÜTSÜZ YENİDEN NUMUNE VEREBİLİRİM"

Bu süreçte, yeniden her türlü numuneyi derhal ve hiçbir tereddüt göstermeksizin vermeye hazır olduğumu da açıkça ifade etmek isterim. Bu kapsamda; söz konusu testin Adli Tıp Kurumu nezdinde yeniden yapılması ve tekrar test gerçekleştirilmesi hususları, soruşturmayı yürüten savcılık makamından resmi olarak talep edilecektir.

YURT DIŞINDA BENZER TEST YAPTIRILACAK

Bununla birlikte, uluslararası yeterliliğe sahip bağımsız test kuruluşlarında ilgili tüm testler en hızlı şekilde yaptırılacak ve sonuçları kamuoyunun bilgisine sunulacaktır. Bir kez daha ve özellikle vurgulamak isterim ki; gerçeğin bilimsel yöntemlerle, evrensel standartlara uygun biçimde ortaya konulmasından hiçbir çekincem bulunmamaktadır.

"GERÇEK ORTAYA ÇIKACAK"

Öte yandan, hakkında gizlilik kararı bulunan bir dosyaya ait olduğu belirtilen bilgilerin, test sonucunun çıktığı iddia edilen sabahın ilk saatlerinden itibaren eş zamanlı ve koordineli bir şekilde bazı mecralarda yayımlanmış olması ayrıca dikkatle değerlendirilmesi gereken ciddi bir durumdur. Gerçeğin er ya da geç ortaya çıkacağına; sürecin hukuk devleti ilkeleri çerçevesinde, adil ve şeffaf biçimde sonuçlanacağına olan inancım tamdır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ekim Devrim Manduz - Spor
Haberler.com
500

Yorumlar (6)

Haber YorumlarıBURAK:

yav he he. Mesajlara montaj der. Rapora sahte der. Kamera kayıtları çıksa yapay zeka der.

Yorum Beğen74
Yorum Beğenme25
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıCHPsavar:

bende FB.liyim ama özel laboratuvar bağımsız mı olmuyor. milletin aklı ile alay ediyor.

yanıt4
yanıt0
Haber YorumlarıCHPsavar:

kan ve idrarda uyuşturucu fazla uzun süre kalmaz. ancak saçta uzun süre kalır. bu yüz den de saçında uyuşturucu çıkıyor. şimdi çişini ve kanını verse negatif çıkar. hatta varsa göğüs ve bacak kılı alınsın 2-3 önce madde kullanmış ise bile çıkar.

yanıt0
yanıt0
Haber YorumlarıCHPsavar:

o değil de Okan buruk dedikodulara son vermek için rızası ile uyuşturucu testi yaptırmalı ve sonuç negatif ise hakkında dedikodu çıkartanlara dava açmalı.

yanıt0
yanıt0
Haber YorumlarıMustafa Sözer:

negatif çıkana kadar dünyada ne kadar laboratuvar varsa artık

Yorum Beğen45
Yorum Beğenme14
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıN. Harp:

Bilmiyenmi vardi ..ya birisi yanlan rapor hazirlicakti yada yalan rapor hazirlicakti ..yoksam sonuc her haliyle belli iti yani...

Yorum Beğen30
Yorum Beğenme8
yanıtYanıtla

Tüm 6 yorumu okumak için tıklayın

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Bu köye taşınanlara 1 milyon lira veriyorlar

Bu köye taşınanlara 1 milyon TL veriyorlar! Çocuk varsa daha da fazla
Okan Buruk eski eşiyle Paris'te tatilde

Eski eşiyle birlikte Paris'te
İstanbul merkezli 4 ilde uyuşturucu operasyonu! 20 kişi arasında iş adamları, dansöz ve model var

4 ilde yeni operasyon! İş adamları, ünlü dansöz ve model gözaltında
Cadde ortasında kabile savaşı! Ok ve yaylarla çatıştılar

Cadde ortasında kabile savaşı! Ok ve yaylarla çatıştılar
Fenerbahçe taraftarından Aziz Yıldırım'ın kızına sevgi seli

Babasının izinden gidiyor! Mekana girince herkes ayağa fırladı
Uyuşturucu testi pozitif çıkan Sadettin Saran'dan ilk açıklama: Hayatım boyunca kullanmadım, test yeniden yapılsın

Uyuşturucu testi pozitif çıkan Saran'dan ilk açıklama
Bu köye taşınanlara 1 milyon lira veriyorlar

Bu köye taşınanlara 1 milyon TL veriyorlar! Çocuk varsa daha da fazla
Okan Buruk eski eşiyle Paris'te tatilde

Eski eşiyle birlikte Paris'te
İstanbul merkezli 4 ilde uyuşturucu operasyonu! 20 kişi arasında iş adamları, dansöz ve model var

4 ilde yeni operasyon! İş adamları, ünlü dansöz ve model gözaltında