Sadettin Saran'ın başkanlığı önündeki son engel de kalktı

Güncelleme:
Fenerbahçe'nin yeni başkanı Sadettin Saran, sahip olduğu bahis şirketi Tuttur'un faaliyetlerine son verildiğini ve Saran Holding'den ayrıldığını duyurdu.

Süper Lig devi Fenerbahçe'nin yeni başkanı Sadettin Saran, son günlerde gündemden düşmeyen bahis şirketi tartışmalarına son noktayı koydu.

BAŞKANLIĞI İÇİN ENGEL KALMADI

Mazbata töreninde açıklamalarda bulunan Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran, sahibi olduğu bahis şirketi Tuttur'un faaliyetlerinin durdurulduğunu açıkladı. Bunlara ek olarak Saran Holding'teki tüm hisselerinden vazgeçerek Yönetim Kurulu Başkanlığı'ndan ayrıldı.

SARAN HOLDİNG'TEN AYRILDI

Saran, yaptığı açıklamada "30 yıl önce sıfırdan kurduğum şirketlerimde, ömrümün neredeyse yarısını birlikte geçirdiğim çalışma arkadaşlarım, yol arkadaşlarım,

Bildiğiniz ve takip ettiğiniz üzere, geçtiğimiz hafta Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanlığı'na seçildim. Bu onurlu görev, sorumluluklarımı hakkıyla yerine getirebilmem için şirketlerimdeki görevlerimden ayrılmam gerekiyor.

Zamanımın, aklımın ve kalbimin büyük kısmını ailemden sonra Fenerbahçe'ye ayırmam gerektiğine inandığım bir döneme giriyorum. Bu nedenle, Saran Holding'deki tüm görevlerimden ayrılırken Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini kardeşim Kenan Saran'a devrediyorum. Bu görev değişikliğiyle birlikte şirketlerimizin Türkiye'de ve uluslararası alanda başarılarını artırarak sürdüreceğine yürekten inanıyorum" ifadelerini kullandı.

TUTTUR'UN FAALİYETLERİ SONA ERDİ

Bahis şirketi Tuttur'un faaliyetlerine son verildiğini de duyuran Saran, "Tuttur konusunda uzun zamandır yaşadığımız üzücü gelişmeleri sizler de yakından takip ettiniz. Bu gelişmeler ışığında, Tuttur'un faaliyetlerine son verilirken, elbette çalışanlarımıza elimizden geldiğince ve mümkün olduğunca holding bünyesinde farklı birimlerde yeni iş imkânları yaratabilmek için yönetici arkadaşlarımız tüm planlamaları yapıyor. Elbette tüm çalışanlarımızın yasal hakları güvencemiz altındadır. Ben sarı-lacivert efsaneyi şampiyonluğa taşımak için çalışırken, sizlerin de bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da eviniz bildiğiniz Saran Holding'i geleceğe taşıyacağınıza inanıyorum. Bugün mazbatamı almadan önce sizlerle vedalaşmak, sevgi temelli kurduğumuz iş ilişkimizdeki tüm destekleriniz ve inancınız için teşekkür etmek istiyorum. Hakkınızı helal edin" ifadelerini kullandı.

Haberler.com / Alper Kızıltepe - Spor
Fenerbahçe ye yakında kayyum geliyor

he tutturdu mu Abi?

