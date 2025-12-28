Sadettin Saran görüşme gerçekleştirdi! Fenerbahçe'ye Alman panzeri

Süper Lig devi Fenerbahçe'de transfer çalışmaları son hız devam ediyor. İtalyan teknik direktör Domenico Tedesco'nun veto ettiği Joey Veerman'dan vazgeçen Fenerbahçe'de tek gündem Bayern Münih'in Alman panzeri oldu.

FENERBAHÇE'NİN İSTEĞİ GORETZKA

Fenerbahçe, Bayern Münih'in 30 yaşındaki tecrübeli orta sahası Leon Goretzka'yı kadrosuna katmak istiyor. Alman basınındaki haberlerde, sözleşmesi sezon sonunda sona erecek olan deneyimli ismin, yeni kontrata sıcak bakmadığı ve takımdan ayrılmak istediği belirtildi.

SADETTİN SARAN BİZZAT GÖRÜŞTÜ

Bu doğrultuda Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran, Alman devi Bayer'in başkanı ile doğrudan bir görüşme yaptı. Saran önderliğindeki sarı-lacivertliler, 30 yaşındaki futbolcunun transferini 10 milyon euronun altında bir bonservis bedeliyle sonuçlandırmak istiyor.

SEZON PERFORMANSI

2018 yılından bu yana Bayern'de mücadele eden Alman orta saha, forma giydiği 287 maçta 46 gol ve 48 asistlik performans sergiledi.