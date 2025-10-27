Haberler

Sadettin Saran, Gaziantep'te Fenerium Mağazasında Taraftarlarla Buluştu

Sadettin Saran, Gaziantep'te Fenerium Mağazasında Taraftarlarla Buluştu
Fenerbahçe Kulübü Başkanı Sadettin Saran, Gaziantep'teki Fenerium mağazasında taraftarlarla bir araya geldi ve her deplasmanda bu mağazaları ziyaret edeceklerini açıkladı.

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Sadettin Saran, Gaziantep'teki Fenerium mağazasında taraftarlarla bir araya geldi.

Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında Gaziantep FK ile Fenerbahçe arasında oynanacak karşılaşma için kente gelen Saran, bir alışveriş merkezindeki Fenerium mağazasını ziyaret etti.

Burada taraftarlarla buluşan Saran, mağaza çalışanlarıyla da sohbet etti.

Saran, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, her deplasmanda Fenerium mağazalarını ziyaret edeceklerini belirterek, "Biz markalarımızla gurur duyuyoruz. Sponsorlarımız da bizim büyük destekçilerimiz. Feneriumlarda daha güzel işler yapacağız." dedi.

Kaynak: AA / Adsız Günebakan - Spor

