Sadettin Saran: "Fenerbahçe'yi bu sene şampiyon yaparak birçok çocuğumuzu Fenerbahçeli yapacağız"

Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran, 'Her Deplasman Bir Okul' projesi kapsamında Adana'da öğrencilere Fenerbahçe sevgisini aşılamaya çalıştı. Saran, çocuklarla bir araya gelerek, bu sene Fenerbahçe'yi şampiyon yapma hedefini vurguladı.

Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran, " Fenerbahçe'yi bu sene şampiyon yaparak birçok çocuğumuzu Fenerbahçeli yapacağız" dedi.

Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran, Turkcell Süper Kupa yarı final müsabakası öncesinde 'Her Deplasman Bir Okul' projesi kapsamında Adana'nın Sarıçam ilçesindeki Akkuyu İlkokulu'nu ziyaret etti. Okulda öğrencilerle bir araya gelen Saran, çocuklarla sohbet etti. Öğrencilerin yoğun ilgi gösterdiği buluşmada Saran, öğrencilerle hatıra fotoğrafı çektirip formalarını imzaladı. Ziyaret kapsamında öğrencilere kırtasiye ve spor ürünleri de dağıtıldı. Saran, okula gelerek kendisini karşılayan taraftarlarla da selamlaştı.

Sadettin Saran, okul önünde yaptığı açıklamada çocuklarla bir araya gelmekten duyduğu mutluluğu dile getirdi. Saran, "Burada olmaktan dolayı çok mutluyuz. Sizler bizim geleceğimizsiniz, iyi ki varsınız. Bu sene Fenerbahçe'yi şampiyon yaparak birçok çocuğumuzu Fenerbahçeli yapacağız. En büyük Fenerbahçe, en büyük sizsiniz" ifadelerini kullandı. - ADANA

