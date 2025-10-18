Sadettin Saran: 'Fenerbahçe'nin geleceği için söz veriyorsak o sözü tutacağız'

Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran, kulübün potansiyelinin görünenin çok ötesinde olduğuna değinerek, "Aynı istikrarı, aynı aidiyete futbol takımımıza tesis etmek zorundayız. Bu göreve talip olurken tek bir hedefimiz vardı; Fenerbahçe'nin yıllardır hak ettiği şampiyonluğu yeniden kazanmak ve bu başarıyı kalıcı hale getirmek. Seçim sürecinde hep söyledim; Fenerbahçe'nin geleceği için söz veriyorsak o sözü tutacağız" dedi.

Fenerbahçe Olağan Yüksek Divan Kurulu Toplantısı, Fenerbahçe Faruk Ilgaz Tesisleri'nde gerçekleştirildi. Toplantının sonunda Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran kürsüye gelerek açıklamalarda bulundu. İlk kez başkan olarak yüksek divan kurulu toplantısında konuşma yapmasının büyük gurur ve mutluluk ifade ettiğine değinen Başkan Saran, "Çok güzel ve örnek bir devir süreci yaşadık. Bugün burada Fenerbahçe'nin geleceğini konuşmak için bir aradayız. Ama görüyorum ki geçmişin geçmişin tartışmalarında takılı kalıyoruz. Bu tartışmalar Fenerbahçe'ye yakışmıyor. Bizim birbirimizi suçlayamaya değil, birbirimizi anlamaya ihtiyacımız var. Ne Ali Koç başkan ne Aziz Yıldırım başkanı hedef alan söylemeler kulübü bir adım ileri taşıyamaz. Fenerbahçe'nin kurtuluşu birlikte akıl yürütmekle mümkündür. Yıldırım, size çağrım çok açık lütfen kulübe gelin tüm sözleşmeler orada. Hangi aşamada hepsi önünüzde soru işaretleriniz varsa bunları masada birlikte giderelim. Gerçekleri konuşalım ama birbirimizi yıpratmadan. Fenerbahçe tartışma ile değil, şeffaflık ve dayanışma ile büyür. Kapımız herkese açık. Kimsenin sesi kısılmayacak, kimsenin sorusu cevapsız kalmayacak. Artık enerjimizi birbirimizle uğraşmaya değil, Fenerbahçe'yi ileriye taşımaya harcamalıyız. Mazbatamızı aldıktan sonra yoğun bir sürece girdik. Bir yandan mevcut tabloyu açık yüreklilikle ortaya koyarken bir yandan da çözüm yollarını üretmeye başladık. Bugün mevcut tabloyu ve önümüzdeki süreci samimiyetle paylaşmak istiyorum. Göreve geldikten kısa bir süre sonra bize büyük bir mutluluk yaşatan Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol ve Fenerbahçe Medicana Kadın Voleybol Takımı'mızı gönülden kutluyorum. Fenerbahçe Beko'nun 38. Cumhurbaşkanlığı Kupası'nı, Kadın Voleybol Takımı'mızın AXA Sigorta Şampiyonlar Kupası'nı kazanması hepimize sevinç ve umut verdi. Bu başarılar Fenerbahçe'nin her branşta zirveye oynayan bir kulüp olduğunun en güzel göstergesidir. Teknik heyetimizi ve sporcularımızı tebrik ederim. Bu başarılar bizim için güçlü bir motivasyon oldu. Hedefimiz, yarıştığımız her kulvarda Fenerbahçemizin adını yalnızca Türkiye'de değil, Avrupa'da ve dünyada başarı, güven ve istikrarlı marka haline getirmektir. Henüz yolun çok başındayız. Şunu net görüyoruz, Fenerbahçe'nin potansiyeli bugün görünenin çok ötesindedir. Aynı istikrarı, aynı aidiyete futbol takımımıza tesis etmek zorundayız. Bu göreve talip olurken tek bir hedefimiz vardı. Fenerbahçe'nin yıllardır hak ettiği şampiyonluğu yeniden kazanmak ve bu başarıyı kalıcı hale getirmek. Seçim sürecinde hep söyledim; Fenerbahçe'nin geleceği için söz veriyorsak o sözü tutacağız. Ben ve yönetim kurulu arkadaşlarım mazbatayı aldıktan hemen sonra çalışmalara başladık. Kulübün tüm alanlarında durum tespiti yaptık" ifadelerini kullandı.

"Bu takımın yeniden ayağa kalkacağına yürekten inanıyorum"

Seçim sürecinin Samandıra'da belirsizlik oluşturduğuna değinen Başkan Saran, takımın kaybolan motivasyonu için yoğun çalışma içerisinde olduklarını söyledi. Önceliklerinin takımın fiziksel ve mental ritmini yakalaması gerekliliğine değinen Saran, "Her gün Fenerbahçemizin geleceğini sağlam temellere oturtmak için çalışıyoruz. Biliyorum ki bu çabanın karşılığı camiamızın güveniyle güçlenecek. Her şey planlı, organize ve şeffaf şekilde ilerliyor. Bu emeğin en görünür karşılığı futbolda alınacak sonuçlardır. Fenerbahçe taraftarı için başarı her zaman sahada başlar. Bu yüzden aynı düzeni ve kararlılığı şimdi futbol takımımıza tesis etmek zorundayız. Futbol takımımızın başarısı için iki ilkeye sarıldık; baskı ne olursa olsun sakin kalmak ve doğru olanı, popüler olana tercih etmek. Her şeyden önce teşhisle başladık. Doğru teşhis olmadan doğru çözüm olmaz. Seçim süreci kulübümüzün genelinde olduğu gibi Samandıra'da derin bir belirsizlik oluşturmuştu. Takımda ciddi bir belirsizlik ve kafa karışıklığı vardı. Oyuncuların morali düşük, aidiyet duygusu sarsılmıştı. Bunu oyuncularla bizzat görüşerek gördüm. Şunu söyledim; bu takımın psikolojisini ayağa kaldırmamız lazım. Hocalar değişti, beklentiler dalgalandı, oyuncuların zihni oyundan koptu. Maalesef motivasyon kaybı olduğunda en iyi taktik bile işlemiyor. Teknik ekibimiz çalışkan, şeffaf ve oyuncu grubu nezdinde kredisi var. Güven sonuçla büyür, bahaneyle küçülür. Devralırken mazeret üretmeyeceğimizi söyledik. Taraftarlarımızın her görüşüne saygı duyuyorum. Çevremdeki herkesi dinliyorum, farklı fikirleri not alıyorum. Ama baskıyla tribün duygusuyla, sosyal medya rüzgarıyla karar veren bir yönetici değilim. Ben sahadaki gerçeğe, takımın uzun vadeli çıkarına bakarım. Çünkü anlık kararlar kısa vadede alkış getirir. Uzun vadede istikrarı bozar. Bizim hedefimiz bugün manşet olmak değil kalıcı bir düzen kurmaktır. Bizim teknik heyetimizle ilgili yaklaşımımız nettir. Güveni kazanmış, çalışkan ve şeffaf bir ekiple yola devam ederiz. Başarı kriterlerimiz tutmadığında da karar almakta tereddüt etmeyiz. Hocamız ve ekibiyle hepimiz aynı hedefe odaklıyız. Biz alkışa değil, sonuca talibiz. Ancak tüm enerjimizi önümüze çevirmek zorundayız. Kısa vadede önceliğimiz takımın fiziksel ve mental ritmini yakalaması. Sezona ne yazık ki doğru antrenman programıyla başlanmamış, bu bir suçlama değil bir tespit. Çünkü yanlış analiz doğru çözümü engeller. Oyuncuların fiziksel olarak eksik olduğu, yüklemelerin dengesiz yapıldığı, taktiksel uyumun olmadığı çok açık. Biz bunu mazeret olarak değil, sorunun kök nedeninin araştırmak için tespit ediyoruz. Bilimsel verilerle, profesyonel planlamayla sezonun geri kalanında bu farkı kapatacak bir program devreye aldık. İşin duygusal kısmını değil, fiziksel temelini onarıyoruz. Çünkü sağlam zemin olmadan ne taktik işler ne sistem. Yaşadığımız eksikleri bahane değil, tespitin bir parçası olarak görüyoruz. Sezona fiziksel olarak yeterince hazırlanmamış takımla başlamak kolay değil. Şimdi bunu düzeltmek için çok kıymetli zaman vardı, milli ara. Hem fiziksel hem zihinsel toparlanmak için dönüm noktası oldu. Hocamız doğru yükleme planını kurdu. Oyuncuların bireysel takibi yapıldı. Ertan bey (Torunoğulları) her gün Samandıra'da. Ben de sık sık oyuncularla görüşüyorum. Mesele yalnızca taktik değil, mesele ruhtur. Bir takım kimyası yalnızca pas yüzdesiyle değil birbirine olan inançla kurulur. ve bu inanç yavaş yavaş oluşuyor. Ben bu takımın yeniden ayağa kalkacağına yürekten inanıyorum" diye konuştu.

"Disiplin hepimizi aynı çizgide tutmak için vardır"

Futbol A Takımı'nda İrfan Can Kahveci ile Cenk Tosun'un kadro dışı kalmalarıyla ilgili de konuşan Sadettin Saran, "Bu inancı korumak bazen zor karar almayı gerektirir. Biz de bu anlayışla 2 oyuncumuz için kadro dışı kararı almak zorunda kaldık. Bunun detayına girmeyeceğim. Bu bir kopuş değil, aksine doğru davranışın doğru zamanda hatırlatılmasıdır. Onlar da bu ailenin bir parçası. Bu karar bir ceza değil, takımın düzeninde hatırlatma mekanizmasıdır. Disiplin hepimizi aynı çizgide tutmak için vardır. Hocamız Tedesco'ya ve oyuncularımıza güveniyoruz. Artık herkes kendi işine odaklanacak. Ocak ayında da gördüğümüz eksikleri tamamlayacağız. Oyuncularımız 90 dakika boyunca sahada mücadele edecek, oyuna odaklanacak. Biz yönetim olarak üzerimize düşen görevi yapacağız, oyuncularımız da sahada gerekeni yapacak. Ben bu aşamada taraftarlarımızdan sabır değil destek istiyorum. Bu mücadele yalnız verilemez. Biz sahada siz tribünde aynı hedef, aynı inanç için varız. Doğruyu birlikte savunur aynı kararlılıkla yürürsek bu tablo çok kısa sürede değişecek" değerlendirmesinde bulundu.

"Fenerbahçe emin ellerde"

Fenerbahçe'nin potansiyeline yönelik ise sarı-lacivertlilerin başkanı, "Futbolda attığımız adımların kalıcı olabilmesi için mali yapımızın da aynı güçte olabilmesi gerekiyor. Göreve geldiğimiz günden bu yana kulübün tüm yükümlülükler eksiklikler yerine getiriliyor. Önceliğimiz nakit akışı, gider kontrolü ve şeffaf raporlamadır. Ben bu göreve mali tablolardan korkarak gelmedim. Biz Fenerbahçe'nin potansiyeline üretme gücüne ve markasına, değerine güveniyoruz. Hiçbir borç kalemi bizi korkutmuyor. Bizim görevimiz kulübün gücünü arttırmak. Fenerbahçe emin ellerde" şeklinde konuştu.

"Bu toplantı Fenerbahçe'nin geleceğini güvence altına alma kararlılığının ifadesidir"

Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran, 25 Ekim Cumartesi günü Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda yapılacak olağanüstü genel kurul toplantısına katılım için kongre üyelerine çağrıda bulunarak şunları söyledi:

"Tüm sözleşmeler şeffaf bir biçimde denetlenmekte ve onaylanmaktadır. Bizler her zaman camiamızın güvenini korumaya devam edeceğiz. Üyelerimiz ve derneklerimizle ilişkilerimiz her zamankinden daha yapıcı bir diyalogla ilerleyecek. Bizim için iletişim her zaman bilgi vermek değil, birlikte karar almak demektir. Bu yüzden üyelerimizin görüşüne her zaman açığız. Fenerbahçe gücünü milyonlarca gönülden alır. O yüzden her üyemiz her derneğimiz Fenerbahçe'nin yarınlarını inşa edeceğimiz bu yolculuğun ayrılmaz bir parçası olacaktır. Kongreyi sadece bir yetki oylaması olarak görmeyin. Bu toplantı Fenerbahçe'nin geleceğini güvence altına alma kararlılığının ifadesidir. Bu konuda camiamıza sonuna kadar güveniyorum. 25 Ekim'de bu ihtiyacın aksine bir karar alınacağını düşünmüyorum. Fenerbahçe'nin önü birlik ve akıl ile açılır. Tüm kongre üyelerini bekliyorum. Aynı inançla, aynı hedefe yürürsek Fenerbahçe'yi artık krizlerle değil, istikrarıyla anılan kulüp haline getireceğiz." - İSTANBUL