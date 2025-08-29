Sadettin Saran, Fenerbahçe Başkanlığı için Vizyonunu Açıkladı

FENERBAHÇE Spor Kulübü'nde yaklaşan olağanüstü seçimli genel kurul öncesinde "Söz Fenerbahçe" diyerek yola çıkan Sadettin Saran, başkanlık süreciyle ilgili önemli açıklamalarda bulunarak vizyonunu, projelerini ve Fenerbahçe'ye olan bağlılığını kamuoyuyla paylaştı.

FENERBAHÇE AŞKI ÇOCUKLUKTA BAŞLADI

Çocukluk yıllarından itibaren Fenerbahçe'ye duyduğu derin bağlılığa değinen Saran, "5-6 yaşlarındaydım. Babamı ofisinde beklerken birisi bana 'Hangi takımı tutuyorsun?' diye sordu. Ben de babam hangi takımı tutuyorsa onu tutuyorum, dedim. O gün Fenerbahçeli oldum." ifadeleriyle, kulüple olan bağının ne kadar köklü olduğunu vurguladı. Her zaman sporcu olduğunu ve sporla iç içe olduğunu söyleyen Saran, genç yaşında 3. Lig takımı olan Keskin sporun yöneticiliğini yaptığını ve Tunceli'den Kastamonu'ya birçok deplasman ve kampa katıldığını belirtti ve Aziz Yıldırım tarafından geçmişte Fenerbahçe yönetime davet edildiğini ve başkanlık hayalinin o dönemde başladığını söyledi.

'FENERBAHÇE'YE BAŞKAN OLMA HAYALİM HEP VARDI, VİZYONUMU DORTMUND İLE GELİŞTİRDİM'

Fenerbahçe yönetiminden uzakta kaldığım dönemde Borussia Dortmund fırsatını değerlendirdim. Riskli bir yatırımdı, ama ufkumu açmak, vizyonumu genişletmek ve en önemlisi ileride Fenerbahçe'ye iyi bir başkan olabilmek için iyi ki yaptım.

'FENERBAHÇE'NİN BİRLİK OLMASI LAZIM'

Mücadelenin yolunun birlik ve beraberlikten geçtiğini vurgulayan Saran, Aziz Yıldırım ile ilgili gelen bir soruya, "Aziz Yıldırım'ın elini tabi ki sıkarım, Aziz Bey beni Fenerbahçe'ye getiren kişi, öyle bir niyetim var" dedi.

'FENERBAHÇE'NİN RUHUNU, KADIKÖY'ÜN CEHENNEMİNİ YENİDEN YAŞATACAĞIZ!'

Saran, Fenerbahçe camiasının büyük bir değişim ve dönüşüm beklentisi içinde olduğunu ifade ederek, "Milli birliktelik, beraberlik herkesin ortak beklentisi. Seçim ofisimiz kuruldu ve oraya gelen Kongre Üyeleri ve taraftarların taleplerini dinliyorum, Herkes şampiyonluk istiyor ama bunun için önce sorunları iyi bilmek gerekiyor." dedi. Sportif başarının öncelikleri olduğunu vurgulayan Saran, "Şampiyonluk bizim bir numaralı projemiz. Samandıra'ya şampiyonluğu beraber getireceğiz." ifadelerini kullandı. Kadıköy ruhunu yeniden canlandıracaklarını ve iki önemli transfer planladıklarını; "Fenerbahçe'nin ruhunu, Kadıköy'ün cehennemini yeniden yaşatacağız." dedi.

MARATON E'Yİ KALDIRIP, TARAFTARA AÇACAĞIM, KOMBİNE'Yİ 20 BİNDEN 40 BİNE ÇIKARACAĞIM

Tribün düzeninde değişiklikler yapılacağını söyleyen Sadettin Saran, Maraton E'nin kaldırılacağını ve taraftara açılacağını ayrıca kombine kapasitesinin 20 binden 40 bine çıkarılacağını duyurdu.

FENERBAHÇE'NİN KAYNAK DEĞİL HARCAMA SORUNU VAR

Fenerbahçe'nin kaynak değil, harcama sorunu olduğuna dikkat çeken Saran, "İki türlü harcama vardır. İyi huylu harcama ve kötü huylu harcama. Biz kötü huylu harcama yapmayacağız. Parayı doğru harcayacağız. ve her zaman söylediğim gibi bunun için Şampiyonluk şart." sözleriyle mali disiplini ön planda tutacaklarını ifade etti.

BAHANELERE SIĞINMAM

Tüzükte bir değişikliğe gideceğiz, 3 sene şampiyon yapamayan başkan adayı olamayacak. Şampiyon yapan başkan ise 6 seneden fazla başkanlık yapamayacak. Biz Olağanüstü Kongre'de seçilirsek görev süremiz 1,5 sene olacak. O sürede şampiyon yapamazsam bahanelere sığınmadan başkanlıkta kalmayacağım.

ALTYAPI, EĞİTİM VE SPOR KÜLTÜRÜ ÖNCELİĞİMİZ

Eski milli sporcu kimliğiyle altyapıya özel önem verdiklerini belirten Saran, "Altyapı yarıştırma değil, yetiştirme yeridir. Sporcu kazanma sorunumuz yok; ancak gençleri ve çocukları doğru şekilde geliştirmemiz gerekiyor. Bu alanlara dokunuşlar yapacağız." dedi.

FENERBAHÇE MARKA DEĞERİ İÇİN ŞAMPİYONLUK ŞART

Mevcut yönetimin marka değerine yönelik olumlu katkılarını takdir eden Saran, başarılı projelerin sürdürüleceğini vurguladı. "Kurumsal başarıyı destekleyecek yöneticilerle çalışacağız. Marka değeri için en önemli unsur sportif başarıdır, gerisi gelecektir." ifadelerini kullandı. Kulübün iletişim sorunlarını çözmeye kararlı olduklarını belirten Saran, Kayışdağı ve Maltepe gibi projelerin devamının, sportif başarıyla mümkün olacağını dile getirdi.

FENERBAHÇELİYİ DEĞİL FENERBAHÇE'Yİ YÖNETMEYE TALİBİM

Sporcu kimliğine vurgu yapan Sadettin Saran, "Ben sporla büyüdüm, milli sporcuyum. Hiçbir zaman pes etmedim. Bu duruşu Fenerbahçe'ye de yansıtacağız. Fenerbahçe camiası gücünü hatırlamaya geliyor. Ben Fenerbahçeliyi değil, Fenerbahçe'yi yönetmeye talibim." diyerek sözlerini tamamladı.