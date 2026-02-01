Sadettin Saran'dan transfer sorusuna yanıt
Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran, Türkiye Ferdi Boks Şampiyonası'nı yerinde takip ederek madalya kazanan sarı-lacivertli sporculara destek verdi. Saran, transfer konusunda gelen sorunun ardından, "Bugün konu boks." dedi.
- Fenerbahçe Kulübü Başkanı Sadettin Saran, Türkiye Ferdi Boks Şampiyonası'nda Fenerbahçeli sporcuları izlemek ve desteklemek için salona geldi.
- Fenerbahçeli sporcular, organizasyonda kadın ve erkeklerde 40 müsabakanın 33'ünde madalya aldı.
- Sadettin Saran, futbol takımının transfer çalışmalarıyla ilgili bir soruya 'Konu bugün boks.' yanıtını verdi.
Fenerbahçe Kulübü Başkanı Sadettin Saran, Kocaeli'de düzenlenen Türkiye Ferdi Boks Şampiyonası'nı takip ederek sarı-lacivertli sporculara destek verdi.
SADETTİN SARAN'DAN SPORCULARA DESTEK
Saran, Darıca ilçesindeki Eray Şamdan Spor Salonu'nda final müsabakalarıyla devam eden şampiyonada mücadele veren Fenerbahçeli sporcuları izlemek ve desteklemek amacıyla salona geldi. Madalya alan Fenerbahçeli sporcularla hatıra fotoğrafı çekilen ve onları tebrik eden Saran, sporculara madalya takdimi de yaptı.
''BİZİM KADAR SPORCU VEREN KULÜP YOK''
Saran, basın mensuplarına, yetenekli gençlerin yanında olmak için bugün şampiyonaya geldiklerini söyledi. Organizasyonda kadın ve erkeklerde 40 müsabakanın 33'ünde madalya aldıklarını aktaran Saran, "Gurur duyuyoruz onlarla ve burada olmak bana enerji veriyor. Onları seviyoruz. İyi ki varlar. Dünyada bizim kadar olimpiyatlara sporcu veren spor kulübü yok. Bu da bizim büyüklüğümüz. Fenerbahçeli olmaktan gurur duyuyoruz. Sporcularımız iyi ki var. Onları seviyorum. Tebrik ediyorum." diye konuştu.
"KONU BUGÜN BOKS"
Basın mensuplarının futbol takımının transfer çalışmalarıyla ilgili bir gelişme olup olmadığıyla ilgili sorusu üzerine Saran, "Konu bugün boks." ifadesini kullandı. Türkiye Boks Federasyonu Başkanı Suat Hekimoğlu ve Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık da Saran'a plaket takdim etti.