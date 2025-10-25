Sadettin Saran'dan taraftarı heyecanlandıran transfer sinyali

Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran, Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı'nda açıklamalarda bulundu. Saran, taraftarlara transferle ilgili önemli bir mesajda da bulundu.

"DOĞRU VE NOKTA ATIŞI HAREKETLER'

Sadettin Saran, devre arasında takıma doğru ve nokta atışı transferler yapılabileceğini belirterek, "Bugün geldiğimiz noktada hedefimiz, kısa vadede mevcut kadrosunun performansını yükseltmek. Devre arasında da takımın ihtiyaçları doğrultusunda doğru ve nokta atışı hareketleri yapmaktır." dedi.

"HİÇ ŞÜPHENİZ OLMASIN"

Eleştirileri duyduklarını ifade eden Saran, "Takımımıza ve hocamıza sahip çıkmak bu dönemde hepimizin sorumluluğudur. Eleştirileri duyuyoruz. Biz de takımın eksiklerini görüyoruz, hiç şüpheniz olmasın. Taraftarımızdan ricam; en iyi hoca, bizim hocamız, en iyi oyuncu bizim oyuncumuz prensibini hep birlikte benimseyelim." sözlerini sarf etti.

"BUGÜN ÇOK ÖNEMLİ ADIMLAR ATTIK"

Sadettin Saran sözlerini ' Futbol, bu kulübün kalbidir ama sadece bir parçasıdır. Bizim sorunumuz, Fenerbahçe'nin tüm yapısını güçlendirmektir. İşte bugün burada kulübümüzün geleceğini doğrudan etkileyecek kararları konuştuk ve geleceğe çok önemli adımlar attık." şeklinde noktaladı.