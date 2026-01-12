Haberler

Sadettin Saran'dan Süper Kupa için 15 milyonluk jest

Sadettin Saran'dan Süper Kupa için 15 milyonluk jest Haber Videosunu İzle
Sadettin Saran'dan Süper Kupa için 15 milyonluk jest
Haberin Videosunu İzle
Haberin Videosunu İzle
Güncelleme:
Fenerbahçe, Galatasaray'ı 2-0 yenerek Süper Kupa'yı kazandığı final için 35 bin yağmurluk ve binlerce bayrak hazırlattı. Organizasyonun 15.25 milyon TL'ye mal olduğu, masrafın tamamını Başkan Sadettin Saran'ın karşıladığı ortaya çıktı.

  • Fenerbahçe, Süper Kupa finali için tribünlerde kullanılmak üzere 35.000 yağmurluk, 35.000 küçük bayrak ve 1.000 büyük bayrak hazırlattı.
  • Tribün organizasyonunun toplam maliyeti 15.250.000 TL oldu.
  • Tribün organizasyonunun maliyetinin tamamı Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran tarafından karşılandı.

Turkcell Süper Kupa finalinde Fenerbahçe, Galatasaray'ı 2-0 mağlup ederek kupanın sahibi oldu. Finalin ardından tribün organizasyonuna ilişkin ayrıntılar da gündeme geldi.

35 BİN YAĞMURLUK VE BAYRAK HAZIRLANDI İDDİASI

Edinilen bilgilere göre Fenerbahçe, Süper Kupa finali için tribünlerde kullanılmak üzere geniş kapsamlı bir hazırlık yaptı. Bu kapsamda sarı-lacivertli kulübün, 35.000 yağmurluk, 35.000 küçük bayrak, 1.000 büyük bayrak hazırlattığı öne sürüldü.

Sadettin Saran'dan Süper Kupa için 15 milyonluk jest

MALİYET 15.250.000 TL, TAMAMINI SARAN KARŞILADI İDDİASI

Organizasyonun toplam maliyetinin 15.250.000 TL olduğu iddia edildi. Bu tutarın tamamının ise Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran tarafından karşılandığı belirtildi.

Sadettin Saran'dan Süper Kupa için 15 milyonluk jest

TRİBÜNLERDE ATMOSFERİN PARÇASI OLDU

Olumsuz hava koşullarının etkili olduğu final öncesinde yağmurluk dağıtımı dikkat çekerken, bayrakların da tribünlerdeki atmosferi güçlendirdiği ifade edildi.

