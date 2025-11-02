Sadettin Saran'dan İsmail Yüksek'e sürpriz

Trendyol Süper Lig'in 11. haftasındaki derbide Fenerbahçe, deplasmanda Beşiktaş'ı 2 farklı geriye düştüğü maçta 3-2 yendi.

SADETTİN SARAN'DAN İSMAİL YÜKSEK'E SÜRPRİZ

Karşılaşmada Fenerbahçe adına 1 gol kaydeden milli orta saha İsmail Yüksek, maçın sonunda röportaj vermeye hazırlandığı sırada büyük bir sürprizle karşılaştı. Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran, röportaj alanına gelerek İsmail Yüksek'i gösterdiği performans nedeniyle kutladı. İkilinin sarılarak samimi bir diyaloğa girdiği görüldü.

'SEVGİLİM GOL ATACAĞIMI SÖYLEDİ'

Maçtan önce kız arkadaşının gol atacağını söylediğini dile getiren İsmail, "Gerçekten çok mutluyum. Bu maçtan önce ailem, yakın arkadaşlarım, sevgilim gol atacağımı söyledi bu maçta. Bazı goller özeldir, özellikle derbide. Fenerbahçe için ilk golümü attım. Acayip mutluyum. 2-0'dan geri dönmek büyük takım işidir. Taraftarımıza yakışır mücadele ettik. Bizi inanılmaz desteklediler. Her dakika onların seslerini duyduk. Bize güç verdiler. Mükemmel bir mücadele, mükemmel hırs, mükemmel takım oyunu. Kazandığımız için mutluyuz. Bu galibiyeti bugün kutlayıp yarından itibaren Plzen maçına odaklanacağız." dedi.

'ÖNEMLİ OLAN FENERBAHÇE!'

İsmail Yüksek, sözlerine devam ederek "İsim fark etmez. Önemli olan formanın önündeki arma, sahadaki mücadele. Kim oynarsa oynasın Fenerbahçe'ye yakışır mücadele veriyor. Önemli olan Fenerbahçe!" ded