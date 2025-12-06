Haberler

Sadettin Saran'dan İbrahim Hacıosmanoğlu'na telefon

Sadettin Saran'dan İbrahim Hacıosmanoğlu'na telefon
Güncelleme:
Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran, Galatasaray-Samsunspor maçı sonrasında yaşanan tartışmaların ardından Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, maçtaki tartışmalı pozisyonlar ve futbol kamuoyunu rahatsız eden kararlar masaya yatırılacak.

  • Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran, TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu ile telefonda görüştü.
  • Taraflar, Hacıosmanoğlu'nun Amerika'dan dönüşünün ardından yüz yüze bir toplantı yapacak.

Galatasaray– Samsunspor maçındaki tartışmalı pozisyonların ardından Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran, TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu ile görüşme talebinde bulunduklarını açıklamıştı. Saran, bu talebin ardından ilk adımı attı.

TELEFON BAĞLANTISI GERÇEKLEŞTİ

A Spor'un aktardığı bilgiye göre Sadettin Saran, İbrahim Hacıosmanoğlu ile telefonda görüştü. Görüşmede maçtaki tartışmalar ve futbol kamuoyunu rahatsız eden kararların masaya yatırılması bekleniyor.

YÜZ YÜZE GÖRÜŞME ABD DÖNÜŞÜ

Hacıosmanoğlu'nun Dünya Kupası kura çekimi için bulunduğu Amerika'dan Türkiye'ye dönmesinin ardından tarafların yüz yüze bir toplantı yapacağı bildirildi. Görüşmenin zamanlaması dönüş programına göre netleşecek.

Alper Kızıltepe
Haberler.com / Spor
