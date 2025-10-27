Haberler

Sadettin Saran'dan bahis soruşturması için açıklama: Bu çürümüşlük bitecek

Güncelleme:
Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran, Gaziantep FK galibiyeti sonrası bahis soruşturması hakkında konuştu. Saran, ''Türk futbolu için yeni bir sayfa açılacak. Ben umutluyum. Bunu iyi kullanıp, lehimize çevirip, çürümüş olanları attığımız zaman Türk futbolu çok daha ileriye gidecek. Tekrar federasyonumuzu ve üstüne gidenleri tebrik ediyorum.'' dedi.

  • Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran, bahis soruşturmasının Fenerbahçe'nin iddialarını doğruladığını belirtti.
  • Saran, Türk futbolunda çürümüş unsurların atılmasıyla futbolun ilerleyeceğini ifade etti.
  • Saran, sürecin adil ve şeffaf yürüyeceğine inandığını söyledi.

Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran, Süper Lig'de 4-0 kazanılan Gaziantep FK maçının ardından gündemdeki bahis soruşturması hakkında açıklamalarda bulundu.

"YAVAŞ YAVAŞ ORTAYA ÇIKIYOR"

Gündem hakkında konuşan Saran, "Bütün açıklamalara rağmen, bütün tespitlere rağmen, çok yoğun bir gündem oldu, Fenerbahçe'nin başından beri iddia ettiği şeyler yavaş yavaş ortaya çıkıyor." dedi.

"ÇÜRÜMÜŞ OLANLARI ATINCA ÇOK DAHA İLERİYE GİDECEĞİZ''

Durumun takipçisi olacaklarını belirten Sadettin Saran, "Bütün olanlara rağmen takımımız önüne bakıyor. 90 dakika son derece istekli ve azimli bir takım vardı, her şeyini ortaya koydu. Herkes kenetlenmiş durumda. Her geçen gün daha iyiye gideceğiz. Ekibimizle gurur duyuyoruz. Şu anda Beşiktaş maçına kenetlendik. İnşallah her geçen gün daha iyi bir Fenerbahçe göreceksiniz. Biz önümüze bakıyoruz. Başından beri söylüyorduk. Biz hak yemeyen bir takımız, sahada mücadelemizi veriyoruz, vereceğiz. Dışarıda olanlar bizi etkilemiyor. Biz önümüze bakıyoruz. Yönetimin ilgileneceği bir şey, futbolcuların ilgileneceği bir şey değil. Bunu ortaya çıkardılar, çıkaranları tebrik ediyorum. Türk futbolu için yeni bir sayfa açılacak. Ben umutluyum. Bunu iyi kullanıp, lehimize çevirip, çürümüş olanları attığımız zaman Türk futbolu çok daha ileriye gidecek. Tekrar federasyonumuzu ve üstüne gidenleri tebrik ediyorum. Biz de sonuna kadar takipçisi olacağız. Son derece adil ve şeffaf yürüyecek bu süreç. Türk futbolu ve sporu adına bu adaletsiz süreç sona erecek. Ben ona inanıyorum, biz umutluyuz." ifadelerini kullandı.

"BEN İNANIYORUM"

"Bence hakem çok güzel maç yönetti, fena bir maç yönetmedi.'' diyen Sadettin Saran, "Biz taraftarımızı çok seviyoruz. Bugün az sayıda taraftarımız vardı ama bize nasıl destek verdiler gördünüz. Çok gururluyuz. Beşiktaş'ta da böyle olacak. Şampiyonluğu taraftarsız yapamayız, onlar çok önemli. Bugün çok güzel destek verdiler. Böyle devam edecek. Ben inanıyorum."

Cemre Yıldız
Haberler.com / Spor
