Sadettin Saran açıkladı: TFF Başkanı ile konuştum, gerekeni yapacak

Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran, RAMS Başakşehir - Fenerbahçe maçı öncesinde açıklamalarda bulundu. Galatasaray-Samsunspor maçında verilen kararlar hakkında İbrahim Hacıosmanoğlu ile görüşme yaptığını açıklayan Saran, ''TFF Başkanıyla konuştum, Türkiye'ye dönünce gerekeni yapacak.'' dedi.

  • Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran, Galatasaray-Samsunspor maçında yaşananların camiayı şaşırttığını ve üzdüğünü söyledi.
  • Sadettin Saran, TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu ile iletişim halinde olduğunu belirtti.
  • Sadettin Saran, İbrahim Hacıosmanoğlu'nun Türkiye'ye döndüğünde gerekeni yapacağına inandığını ifade etti.

Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran, RAMS Başakşehir - Fenerbahçe maçı öncesinde basın mensuplarına gündeme dair açıklamalarda bulundu.

"DÜN YAŞANANLAR BİZİ ŞAŞIRTTI VE ÜZDÜ"

Galatasaray-Samsun spor maçında yaşananlara değinen Sadettin Saran, "Seçim zamanı "Tekmeye kafayla giren, yerlerde yatmayacak, spor ahlakıyla mücadele edecek bir takım kuracağız" dedik. Bunu gerçekleştirdik. Fakat dün yaşananlar camiamızı şaşırttı ve üzdü. Bizi çekmek istedikleri yere gelmemeye çalışıyoruz. Çünkü bu Türk sporu için çok kötü sonuçlar doğurur." dedi.

"GEREKENİ YAPACAK''

TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu ile görüşme yaptığını ifade eden Saran, "Arkadaşlarım bugün federasyon yetkilileriyle görüştü. Ben sayın başkanla iletişim halindeyim. Kendisi Türkiye'ye döndüğünde gerekeni yapacak. İnanıyoruz." ifadelerini kullandı.

Yorumlar (7)

Haber YorumlarıMGk:

Hary Kewell : Futbol Türkiye de Galatasaray'a karşı oynanan bir oyundur. Yasin Kolu inadına atıyan Fanatik Fenerli Hacıosmanoglu o koltuk artık sana dar hiç yalanma

Yorum Beğen32
Yorum Beğenme14
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıYok canım:

Fenerbahçe li olarak söylüyorum bunda GS Nin de bir suçu yok Fenerbahçe ninde diğer takımlarında. Sistem çürük birileri bu işten çok para kaldırıyor. Bu İşler'in ardında kim var onu bulmak lazım yoksa birbirimizi yeriz başka bir şey olmaz

Yorum Beğen28
Yorum Beğenme1
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıBandorma:

Gereken ne? Samsun 1 puanı iade mi edilecek :)

Yorum Beğen1
Yorum Beğenme3
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıNiyazi Işık:

Aynen, ama gecen hafta da fenerinnaldigi 1 puanda geri alinacak, gs ye verilecekmis

yanıt2
yanıt1
Haber YorumlarıAlejandro Sosa:

Sayin başkanla konuşmuş gerekeni yapacakmis ?? La hade ordan bahis şirketinin sahibine bakin hele hiç gülesim yoktu.

Yorum Beğen1
Yorum Beğenme2
yanıtYanıtla
Tüm 7 yorumu okumak için tıklayın Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
