Sadettin Saran açıkladı: TFF Başkanı ile konuştum, gerekeni yapacak

Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran, RAMS Başakşehir - Fenerbahçe maçı öncesinde basın mensuplarına gündeme dair açıklamalarda bulundu.

"DÜN YAŞANANLAR BİZİ ŞAŞIRTTI VE ÜZDÜ"

Galatasaray-Samsun spor maçında yaşananlara değinen Sadettin Saran, "Seçim zamanı "Tekmeye kafayla giren, yerlerde yatmayacak, spor ahlakıyla mücadele edecek bir takım kuracağız" dedik. Bunu gerçekleştirdik. Fakat dün yaşananlar camiamızı şaşırttı ve üzdü. Bizi çekmek istedikleri yere gelmemeye çalışıyoruz. Çünkü bu Türk sporu için çok kötü sonuçlar doğurur." dedi.

"GEREKENİ YAPACAK''

TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu ile görüşme yaptığını ifade eden Saran, "Arkadaşlarım bugün federasyon yetkilileriyle görüştü. Ben sayın başkanla iletişim halindeyim. Kendisi Türkiye'ye döndüğünde gerekeni yapacak. İnanıyoruz." ifadelerini kullandı.