Sabri Sarıoğlu'nun eşi kaptan pilot oldu

Sabri Sarıoğlu'nun eşi kaptan pilot oldu
Güncelleme:
Eski milli futbolcu Sabri Sarıoğlu'nun eşi Yağmur Sarıoğlu, bir hava yolu şirketinde kaptan pilot olarak göreve başladı ve eşiyle birlikte ABD'ye uçuş gerçekleştirdi.

Eski milli futbolcu Sabri Sarıoğlu'nun eşi Yağmur Sarıoğlu, havacılık kariyerinde önemli bir adım attı. Yağmur Sarıoğlu'nun bir hava yolu şirketinde kaptan pilot olarak göreve başladığı öğrenildi.

KAPTAN PİLOT OLARAK GÖREVE BAŞLADI

Uzun süredir pilotluk yapan Yağmur Sarıoğlu, kariyerinde yeni bir aşamaya geçerek kaptan pilot unvanını aldı. Sarıoğlu'nun görev yaptığı hava yolu şirketinde kaptan pilot olarak uçuşlara başladığı belirtildi.

EŞİYLE BİRLİKTE ABD'YE UÇTU

Yağmur Sarıoğlu'nun ilk uçuşlarından birinde eşi Sabri Sarıoğlu ile birlikte ABD'ye uçuş gerçekleştirdiği ifade edildi. Çiftin birlikte yaptığı uçuş sosyal medyada da ilgi gördü.

