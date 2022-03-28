Rus ordusu ile yaşanan çatışmada Ukraynalı dünya şampiyonu kick boksçu can verdi
Spor
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2020'de dünya şampiyonu olan Ukraynalı kick boksçu Maksym Kagal, Rus ordusu ile yaşanan çatışmada hayatını kaybetti.
Ukrayna'yı işgale kalkışan Rus ordusunun yol açtığı kayıplar devam ediyor. Mariupol'daki çatışmalarda 2020'de dünya şampiyonu olan kick boksçu Maksym Kagal can verdi.
ÜLKESİNİ KORURKEN ÖLDÜ
İngiliz Independent'ın haberine göre 30 yaşındaki Kagal, Mariupol'u Rus güçlerinden korurken hayatını kaybetti. Kagal, şehrini savunan Azak birliğinin parçası olarak görev alıyordu. Kagal, 2020'de Dünya Kickboks Şampiyonası ISKA'yı kazanmıştı.
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