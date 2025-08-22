Runfire Salt Lake Ultra Trail Maratonu Tuz Gölü'nde Başladı

Runfire Salt Lake Ultra Trail Maratonu, Tuz Gölü'nde 100 mil yarışıyla başladı.

Aksaray'ın Eskil ilçesinde düzenlenen organizasyonda, 7 farklı kategoride toplamda 750 sporcu yarışıyor.

Eskil Belediye Başkanı Mustafa Zavlak, maraton öncesi gazetecilere yaptığı açıklamada, dünyanın çeşitli yerlerinden yarışmaya katılan sporcuların, beyaz bir örtü üzerinde koşacağını söyledi.

Böyle bir organizasyona ev sahipliği yapmanın mutluluğunu yaşadıklarını ifade eden Zavlak, "Özellikle Tuz Gölü, eşi benzeri olmayan bir güzelliğe sahip. Runfire Salt Lake Ultra Trail gibi uluslararası bir etkinliğe ev sahipliği yapmak, hem ilçemizin hem de ülkemizin tanıtımı açısından çok büyük bir fırsat." dedi.

Zavlak, yarışmanın sorunsuz şekilde geçmesi için tüm hazırlıkları tamamladıklarını belirterek sporculara başarı diledi.

Organizasyonun sportif direktörü Ayhan Esen ise 10 takımın; 15, 20, 40, 80 ve 160 kilometrede yarışacağını aktardı.

Sporcuların farklı bir deneyim yaşayacağını vurgulayan Esen, "Bugün 100 mil yarışı startını vereceğiz. Çok güzel bir parkur. Bembeyaz bir coğrafya, sonsuz bir beyazlıkta koşuluyor. Yarış 2016'dan beri düzenleniyor, 2017'den beri günlük yarış olarak koşuluyor. Tüm yarışmacılara başarılar diliyorum." diye konuştu.

Konuşmalarının ardından sporcular, 100 mil yarışıyla maratona başladı.