Runfire Salt Lake Ultra Trail Maratonu Başladı
Aksaray'ın Eskil ilçesinde düzenlenen 160 kilometrelik Runfire Eskil Tuz Gölü Koşusu, 13 ülkeden 750 sporcunun katılımıyla başladı. Yarışa Aksaray Valisi ve diğer yetkililer start verdi. Etkinlik, sadece bir maraton değil, aynı zamanda festivale dönüşüyor.

RUNFIRE Salt Lake Ultra Trail Maratonu, Tuz Gölü'nde başladı. 160 kilometrelik Runfire Eskil Tuz Gölü Koşusu'nun ilk startı verildi. 13 ülkeden 750 sporcu 3 gün boyunca yarışacak.

Aksaray'ın Eskil ilçesinde, 160 kilometrelik Runfire Eskil Tuz Gölü Koşusu renkli görüntülerle başladı. Yarışın startını Aksaray Valisi Mehmet Ali Kumbuzoğlu, milletvekili Hüseyin Altınsoy ve Eskil Belediye Başkanı Mustafa Zavlak verdi. 11 yaşından 69 yaşına kadar farklı yaş gruplarının katıldığı Runfire Eskil Tuz Gölü Koşusu'nda. 10 takımın; 15, 20, 40, 80 ve 160 kilometrede 3 gün boyunca yarışacağını aktardı.

TUZ GÖLÜ DÜNYANIN SAYILI DOĞAL HARİKASI

Aksaray Valisi Mehmet Ali Kumbuzoğlu, "Bizim niyetimiz Aksaray'ı daha da tanıtmak. Tuz Gölü bu bakımdan çok büyük bir avantaj. Dünyanın sayılı doğal harikalarından biri olan bu mucizevi ortamı sporcularla buluşturmayı hedefledik. Spor, insanlık tarihinde en uzlaştırıcı ve birleştirici faktörlerden biridir. Aynı dili konuşmasak bile spor bütünleştiriyor. 13 ülkeden 750 sporcuyu burada buluşturmak; Aksaray ve ülkemiz için çok büyük bir şans.11 yaşından 69 yaşına kadar değişik yaş guruplarına hitap eden çok güzel bir spor organizasyonu yaptık. Etkinlik sadece bir maraton değil Eskil ilçemiz bir festivale bürünecek. Açık hava sineması, konserler, çocuklara ve yaşlılara yönelik etkinliklerle Eskil adeta bir buluşma noktası haline geldi. Çok büyük bir şölen yaşıyoruz. Bu yarışlar ülkemize ve şehrimize hayırlı olsun diye konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
