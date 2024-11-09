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Ruben Amorim ilk transferini Galatasaray'dan yapacak

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Galatasaray'ın genç yıldızı Yunus Akgün, bu sezon gösterdiği etkileyici performansla Manchester United'ın radarına girdi. Tottenham maçında sergilediği performansla dikkatleri üzerine çeken Akgün, Manchester United'ın yeni teknik direktörü Ruben Amorim'in transfer listesine eklendi. Amorim'in, Akgün'ün transferi için kolları sıvadığı belirtildi.

Galatasaray'ın bu sezon harikalar yaratan Yunus Akgün, Tottenham maçında gösterdiği performansın ardından İngiliz devi Manchester United'ın başına geçen Ruben Amorim'in de gözüne girdi. Manchester United'ın başına geçen tecrübeli çalıştırıcı, Yunus Akgün'ün transferi için kolları sıvadı.

TOP TEKNİĞİNE HAYRAN KALDI

Milli oyuncunun yaratıcılığını ve top tekniğini çok beğenen Amorim, oyun kurgusunda kullanmak istediği Yunus Akgün için kulüp yetkililerine gerekli talimatı verdiği ve ara transfer döneminde imzaların atılmasını istediği belirtildi.

Ruben Amorim ilk transferini Galatasaray'dan yapacak

AVRUPA'DA GOL KRALI

UEFA Avrupa Ligi'nde 4 golle, gol krallığında zirvede bulunan Yunus Akgün, sarı-kırmızılı formayla da bu sezon toplamda 15 maça çıktı. Çıktığı 15 maçta 6 gol, 1 asistlik performans gösteren Yunus Akgün, kariyer sezonunu geçiriyor.

Ruben Amorim ilk transferini Galatasaray'dan yapacak
Haberler.com / Şaziye Ceyhan - Spor
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