Royal Hastanesi Bandırmaspor - Bursaspor maçının ardından - Haberler

TFF 1'inci Lig'in 37'nci haftasında Royal Hastanesi Bandırmaspor sahasında Bursaspor'u 4-2 mağlup etti. Bu sonuçla konuk Bursaspor'un ligin bitimine bir hafta kala küme düşmesi kesinleşti. Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısına Bursaspor Kulübü'nden katılım olmadı.

Royal Hastanesi Bandırmaspor Teknik Direktörü Mustafa Gürsel ise psikolojik olarak ağır bir karşılaşma olduğuna dikkat çekerek, "Sürecin buraya gelmesinin bu maça bağlamamak lazım ama hem Bursaspor oyuncuları hem de bizim adımıza zor bir süreç. Psikolojisi çok ağır olan bir maçtı. Oyundan da belli oluyor. 2-0'dan sonraki süreçte ister istemez karışık duygular yaşıyorsun. Çünkü karşındakiler insan, biz de insanız. İşimizi en iyi şekilde yapmaya çalışıyoruz ama yaşananlar var, olayların buraya gelmesi var. Bugün zor bir maç oynadık. Maçta da konuşulacak bir taraf da yok. Öyle oldu, böyle oldu. Sonuçta rakibimiz bir alt lige gidecek. Geçmiş olsun diyoruz. Bursaspor takımı, yine üst liglere çıkacaktır. Konuşulacak çok bir şey yok. Biz de onların duyguları neyse aynı duyguları yaşadık ama çocuklar çıktılar işlerini yaptılar dediğim gibi söyleyecek fazla bir şey yok" ifadelerini kullandı.