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Ronaldo öyle bir şut attı ki kendisi bile güldü

Ronaldo öyle bir şut attı ki kendisi bile güldü
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Cristiano Ronaldo'nun formasını giydiği Al Nassr, Al Ittihad ile karşılaştı. Karşılaşmanın 11. dakikasında Cristiano Ronaldo, rakip kaleye attığı şutta istediği vuruşu yapamadı. Yıldız oyuncu attığı bu şuta gülerek tepki verdi.

Suudi Arabistan Pro Ligi 30. hafta maçında Al Nassr ile Al Ittihad karşı karşıya geldi. Maça karşılaşmanın 11. dakikasında Cristiano Ronaldo'nun şutu damga vurdu.

KENDİSİ BİLE ŞUTUNA GÜLDÜ

Sol kanattan gelişen Al Nassr atağında topu alan Cristiano Ronaldo, ceza sahası dışından uzak direğe şutunu yollamak istedi ancak Portekizli yıldız hayal ettiğindeki şutu çıkaramadı. Ronaldo'nun çektiği şut kalenin yanından farklı şekilde dışarı giderken Ronaldo da bu şuta gülerek tepki verdi.Bu anlar sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.

İşte Ronaldo'nun o şutu ve tepkisi;

Ronaldo öyle bir şut attı ki kendisi bile güldü

Ronaldo öyle bir şut attı ki kendisi bile güldü

Ronaldo öyle bir şut attı ki kendisi bile güldü

Ronaldo öyle bir şut attı ki kendisi bile güldü

Haberler.com / Cemre Yıldız - Spor
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