Ronaldo'nun eşi Georgina Rodriguez'in TikTok videosu olay oldu
Cristiano Ronaldo'nun eşi Georgina Rodríguez, sosyal medya platformu TikTok'ta yaptığı dikkat çekici paylaşımla gündeme oturdu. Kısa süre içinde milyonlarca kişi tarafından izlenen videoda Rodríguez'in kalçalarını salladığı görülüyor.
Cristiano Ronaldo'nun eşi Georgina Rodríguez, sosyal medya platformu TikTok'ta yaptığı paylaşımla dikkatleri üzerine çekti.
BEĞENİ YAĞIYOR
Kısa süre içinde milyonlarca kişi tarafından izlenen o video sosyal medyanın gündemine oturdu. Georgina Rodríguez, attığı videoda kalçalarını sallayarak dikkatleri üzerine çekti.
TEPKİ GÖSTEREN DE VAR
Daha önce bu tarz paylaşımlar yapmayan Georgina Rodríguez'in o anları Ronaldo hayranları tarafından tepkiyle karşılandı.