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Ronaldo'nun eşi Georgina Rodriguez'in TikTok videosu olay oldu

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Cristiano Ronaldo'nun eşi Georgina Rodríguez, sosyal medya platformu TikTok'ta yaptığı dikkat çekici paylaşımla gündeme oturdu. Kısa süre içinde milyonlarca kişi tarafından izlenen videoda Rodríguez'in kalçalarını salladığı görülüyor.

Cristiano Ronaldo'nun eşi Georgina Rodríguez, sosyal medya platformu TikTok'ta yaptığı paylaşımla dikkatleri üzerine çekti.

BEĞENİ YAĞIYOR

Kısa süre içinde milyonlarca kişi tarafından izlenen o video sosyal medyanın gündemine oturdu. Georgina Rodríguez, attığı videoda kalçalarını sallayarak dikkatleri üzerine çekti.

TEPKİ GÖSTEREN DE VAR

Daha önce bu tarz paylaşımlar yapmayan Georgina Rodríguez'in o anları Ronaldo hayranları tarafından tepkiyle karşılandı.

Haberler.com / Alper Kızıltepe - Spor

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Yorumlar (4)

Kara Maske:

Dünya kadar paraları var ama gözleri doymuyor para için yapmayacakları bişey yok

11
0
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HainKOXPER :

parayı bulduya tüm malını döker ortaya şimdi

3
0
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Orhan Özsoy:

Ronaldo bilir işini

1
0
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Mustafa Çellik:

Yani başka bir haber yok mu

1
0
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