Ronaldo'nun "Çok çirkinsin" dediği "Adanalı Ronaldo'dan" cevap geldi

Dünyaca ünlü yıldız futbolcu Cristiano Ronaldo'ya benzerliğiyle tanınan "Adanalı Ronaldo" lakaplı Gökmen Akdoğan, Portekizli efsanenin peşinden ayrılmıyor.

"Adanalı Ronaldo" lakabıyla tanınan Gökmen Akdoğan, Cristiano Ronaldo'nun formasını giydiği Al Nassr ile Fatih Terim'in teknik direktörlüğünü yaptığı Al Shabab'ın maçını tribünden izledi. Karşılaşma öncesinde Ronaldo'nun tribündeki Akdoğan ile diyalağu sosyal medyada gündem oldu.

"KARDEŞİM SEN BANA BENZEMİYORSUN, ÇOK ÇİRKİNSİN"

Cristiano Ronaldo'ya hayranlığı ve benzerliğiyle bilinen "Adanalı Ronaldo" lakaplı Gökmen Akdoğan, Portekizli yıldızın, Al Shabab'a karşı forma giydiği maçta da tribündeydi. Isınmaya çıkan Ronaldo, tribünde gördüğü Akdoğan'a "Kardeşim sen bana benzemiyorsun, çok çirkinsin" dedi.

"GEÇEN MAÇTA BENZİYORSUN DEDİ"

Bu açıklamayla ilgili olarak TRT Spor'a konuşan Gökmen Akdoğan, "Canı sağ olsun. Geçen maçta benziyorsun dedi. Takım arkadaşlarının yanına gitti bizzat Brozovic'e ne bileyim hocasına, bütün takım arkadaşlarına benziyor bana diye işaret etti. Bu maçtaki psikolojisi de benzemiyorsun dedi. Canı sağ olsun problem değil, buna kamuoyu karar versin." dedi. Çocukluktan bu yana Ronaldo'ya hayran olduğunu belirten Akdoğan, "Canı sağ olsun yapacak bir şey yok. Biz yine sevmeye devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.