Cristiano Ronaldo, Fenerbahçe çağrısıyla neye uğradığını şaşırdı

Portekiz, UEFA Uluslar Ligi çeyrek final ilk maçında deplasmanda Danimarka ile karşı karşıya gelecek. Portekiz kafilesi karşılaşma için Kopenhag'a gitti ve büyük bir kalabalık tarafından karşılandı. Bu karşılaşma esnasında bir taraftar ile Cristiano Ronaldo arasında çok konuşulacak bir olay yaşandı.

RONALDO İZDIHAMI YAŞANDI

Özellikle Cristiano Ronaldo'ya gösterilen sevginin boyutu izdihama yol açacak boyutlara geldi. Coşkulu kalabalığı beklemeyen Ronaldo'nun kısa süreli şaşkınlık yaşadığı görülürken, kendisi için ağlayan bir taraftarı kırmayıp onunla fotoğraf çektirdi.

RONALDO'YA BİR DE FENERBAHÇE ÇAĞRISI

Öte yandan büyük kalabalığın içinde bir kişinin Fenerbahçe çağrısı ise sosyal medyada büyük ilgi gördü. Bir taraftar, Ronaldo'ya "Come to Fener" diyerek bağırdı. Ronaldo tepkisiz kalırken, o anları kayda alan kişinin videosu sosyal medyada binlerce etkileşim aldı.