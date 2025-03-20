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Cristiano Ronaldo, Fenerbahçe çağrısıyla neye uğradığını şaşırdı

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Portekiz, UEFA Uluslar Ligi çeyrek final ilk maçında Danimarka'ya konuk olacak. Cristiano Ronaldo'nun da yer aldığı kafile, Kopenhag'ta büyük bir coşkuyla karşılandı. O esnada kalabalık arasından bir kişi "Come to Fener" diye bağırdı. Yıldız futbolcu bu çağrıya karşılık vermezken, o anlara ait videoya etkileşim yağdı.

Portekiz, UEFA Uluslar Ligi çeyrek final ilk maçında deplasmanda Danimarka ile karşı karşıya gelecek. Portekiz kafilesi karşılaşma için Kopenhag'a gitti ve büyük bir kalabalık tarafından karşılandı. Bu karşılaşma esnasında bir taraftar ile Cristiano Ronaldo arasında çok konuşulacak bir olay yaşandı.

RONALDO İZDIHAMI YAŞANDI

Özellikle Cristiano Ronaldo'ya gösterilen sevginin boyutu izdihama yol açacak boyutlara geldi. Coşkulu kalabalığı beklemeyen Ronaldo'nun kısa süreli şaşkınlık yaşadığı görülürken, kendisi için ağlayan bir taraftarı kırmayıp onunla fotoğraf çektirdi.

RONALDO'YA BİR DE FENERBAHÇE ÇAĞRISI

    Öte yandan büyük kalabalığın içinde bir kişinin Fenerbahçe çağrısı ise sosyal medyada büyük ilgi gördü. Bir taraftar, Ronaldo'ya "Come to Fener" diyerek bağırdı. Ronaldo tepkisiz kalırken, o anları kayda alan kişinin videosu sosyal medyada binlerce etkileşim aldı.

    Cristiano Ronaldo, Fenerbahçe çağrısıyla neye uğradığını şaşırdı
    Kaynak: Haberler.com / Spor
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    Yorumlar (1)

    Haber YorumlarıKmal e:

    mk bütün fosilleri toplayın takıma

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