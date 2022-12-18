"Ronaldo mu Messi mi?" tartışması bitti! Arjantinlinin rüyası gerçeğe dönüştü

Arjantin, Katar'da düzenlenen 2022 Dünya Kupası'nda şampiyon oldu. Penaltılara giden finalde Fransa'yı mağlup eden Arjantin'in 36 yıllık hasreti dindi. Lionel Messi, bu zaferle uzun yıllardır kıyaslandığı rakibi Cristiano Ronaldo ile aradaki makası iyice açmış oldu.

Lionel Messi, 2022 Dünya Kupası'nı kazanarak pek çok tartışmaya son vermiş oldu. Cristiano Ronaldo ve Maradona ile kıyaslanan 35 yaşındaki yıldız, Dünya Kupası kazanamadığı için rekabette önde görülmüyordu. Messi'nin koleksiyonundaki eksik Katar'da tamamlanmış oldu.

TAKIMINI SIRTINDA TAŞIDI

Lionel Messi, 7 maçta 7 gol ve 3 asist üreterek Arjantin'i şampiyonluğa taşıdı. 35 yaşındaki yıldız, turnuvanın en iyi futbolcusu seçildi. Ronaldo ise bu turnuvada yedek kaldı. Portekiz, çeyrek finalde havlu attı.

FARKI İYİCE AÇTI

Uzun yıllardır Cristiano Ronaldo ile çekişen Lionel Messi, rakibine bu kupayla büyük fark attı. 5 Ballon d'Or'u bulunan Cristiano Ronaldo, Lionel Messi'nin bu ödülü 7 kez kazanmasıyla geri plana düşmüştü. Messi'nin Dünya Kupası zaferi ve turnuvanın en iyi oyuncusu seçilmesiyle bu rekabette makas iyice açılmış oldu.

Lionel Messi'nin kariyerinde kazandığı kupalar:

1 - Dünya Kupası

1 - Copa America

4 - Şampiyonlar Ligi

3 - UEFA Süper Kupa

3 - FIFA Kulüpler Dünya Kupası

10 - İspanya La Liga şampiyonluğu

1 - Fransa Ligue 1 şampiyonluğu

7 - İspanya Kral Kupası

8 - İspanya Süper Kupa

1 - Fransa Süper Kupa

1 - 2008 Olimpiyat Şampiyonu

Ronaldo'nun kazandığı kupalar: