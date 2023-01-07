Ronaldo maç oynanırken stadı terk etti! Nereye gittiğini görenler "Bu kadar da olmaz" dedi
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Al Nassr'ın yeni transferi Cristiano Ronaldo, cezası nedeniyle takımının ilk maçını locadan takip etti. İkinci yarı locadan ayrılan Portekizli yıldızın, mücadelenin geri kalanını bireysel çalışma yaparken izlemesi taraftarları mest etti. Al Nassr taraftarları "Bu kadar da olmaz, çalışmayı hiçbir zaman bırakmıyor" gibi yorumlarda bulundu.
Suudi Arabistan Ligi'nde liderlik koltuğunda oturan Al Nassr, sahasında Al Taee'yi konuk ettiği mücadeleden 2-0'lık üstünlükle ayrıldı. Yeni takımının maçını locadan takip eden Ronaldo'nun ikinci devre sonrası tribünden ayrılması ise dikkat çekti.
İKİNCİ YARI LOCADAN AYRILDI
Karşılaşmanın ilk yarısını locadan takip eden Cristiano Ronaldo, ikinci yarı öncesinde locadan ayrıldı. Portekizli yıldızın nereye gittiği ise kısa süre sonra ortaya çıktı. Ronaldo'nun ikinci yarıyı bireysel çalışma yaparken izlediği anları Al Nassr sosyal medya hesabından paylaştı.
SAHAYA ÇIKMASI 2 HAFTAYI BULACAK
Manchester United'da forma giyerken aldığı 2 maçlık ceza ve yabancı kontenjanı nedeniyle henüz lisansı çıkarılmayan Cristiano Ronaldo'nun, yaklaşık 2 hafta sonra Al Nassr formasıyla ilk maçına çıkması bekleniyor.