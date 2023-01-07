Ronaldo maç oynanırken stadı terk etti! Nereye gittiğini görenler "Bu kadar da olmaz" dedi

Al Nassr'ın yeni transferi Cristiano Ronaldo, cezası nedeniyle takımının ilk maçını locadan takip etti. İkinci yarı locadan ayrılan Portekizli yıldızın, mücadelenin geri kalanını bireysel çalışma yaparken izlemesi taraftarları mest etti. Al Nassr taraftarları "Bu kadar da olmaz, çalışmayı hiçbir zaman bırakmıyor" gibi yorumlarda bulundu.