Ronaldo için çılgın kontrat! Günlük kazancını duyunca şok olacaksınız

Ronaldo için çılgın kontrat! Günlük kazancını duyunca şok olacaksınız
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Ronaldo için çılgın kontrat! Günlük kazancını duyunca şok olacaksınız
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Portekizli futbol yıldızı Ronaldo'nun Suudi Arabistan'daki kulübü Al-Nassr ile olan sözleşmesi sezon sonunda sona erecek. İspanyol basınından Marca, Ronaldo'nun kulüpten yüzde 5 hisse alacağı ve yıllık 182,4 milyon euro kazanacağını iddia etti. Yeni kontrata göre Ronaldo, ayda 15,2 milyon euro, haftalık 3,8 milyon euro ve günlük 550 bin euro kazanacak.

Bu sezon sonunda Al-Nassr ile sözleşmesi sona erecek olan Ronaldo için flaş bir iddia ortaya atıldı.İspanyol basınından Marca, Al-Nassr'ın Ronaldo'ya yaptığı yeni sözleşme teklifine dair detayları açıkladı.

KAZANCI DUDAK UÇUKLATIYOR

Yeni kontrata göre yıldız futbolcu ayda 15,2 milyon euro kazanacak. Bu rakam haftalık 3,8 milyon euroya, günlük ise 550 bin euroya denk geliyor. Yıllık toplam kazancı ise 182,4 milyon euro olacak. Ayrıca Ronaldo'nun kulüpten yüzde 5 oranında hisse alacağı da belirtiliyor.

117 GOLE KATKI SAĞLADI

Ocak 2023'te Al Nassr'a transfer olan Ronaldo, şu ana kadar 110 maçta 98 gol atıp 19 asist yaptı. 40 yaşındaki yıldız, takımıyla henüz bir kupa kazanamadı.

Haberler.com / Alper Kızıltepe - Spor
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