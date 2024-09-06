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Ronald Koeman, Steven Bergwijn'ı Hollanda Milli Takımı kadrosuna almadı

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Hollanda Milli Takımı Teknik Direktörü Ronald Koeman, Suudi Arabistan’ın Al Ittihad takımına transfer olan Steven Bergwijn’ı Hollanda Milli Takımı kadrosuna almadı. Buna gerekçe olarak da Suudi Pro Ligi’nin “sportif itibarının düşük olmasını” gösterdi.

Hollanda Milli Takımı Teknik Direktörü Ronald Koeman, Suudi Arabistan’ın Al Ittihad takımına transfer olan Steven Bergwijn’ı Hollanda Milli Takımı kadrosuna almadı. Buna gerekçe olarak da Suudi Pro Ligi’nin “sportif itibarının düşük olmasını” gösterdi.

Hollanda Milli Takımı’nda 35 kez forma giyen 26 yaşındaki Ajax oyuncusu Bergwijn ise teknik direktörün kararına tepki göstererek “Koeman görevde olduğu sürece milli takım defterini kapattığını” söyledi.

Geçen sezon Hollanda ligi takımlarından Ajax için oynayan Bergwijn, transferin son günü Suudi Pro Ligi takımlarından Al Ittihad ile 21 milyon euro karşılığı anlaşmıştı.

Bergwijn’ın “neden böyle sportif itibarı düşük bir lige gittiğini anlayamadığını” belirten Koeman, “O yaştaki bu adım, sportif tutkunun ağır bastığı anlamına gelmiyor" dedi.

Koeman’ın kendisine yönelik sözlerini medyadan öğrendiğini ve bunun “utanç verici” olduğunu söyleyen Bergwijn, tepkisini medya aracılığıyla dile getirdi.

Bergwijn, De Telegraaf gazetesine yaptığı açıklamada, “Eğer kendini işine adamış bir milli antrenör olsaydı, önce beni arardı” dedi.

Koeman’ın görevde olduğu sürece Hollanda Milli Takımı forması giymeyeceğini vurgulayan Bergwijn, şunları söyledi:

“Hollanda Milli Takımı’nda oynamanın her zaman bir onur olduğunu düşünmüşümdür ancak bu hocanın yönetimi altında artık bunu istemiyorum. Beni medyada kasıtlı olarak bu şekilde tasvir eden biriyle işim bitti."

Bergwijn, Hollanda Milli Takımı forması ile Avrupa Şampiyonası'nda mücadele eden Georginio Wijnaldum'un da aynı zamanda Suudi Arabistan liginde oynadığına işaret etti.

Ancak Teknik Direktör Koeman’a göre, Wijnaldum’un durumu farklı, Wijnaldum’un Paris Saint-Germain'de sorunları vardı ve zaten çok daha yaşlıydı.

Böyle adım atmak için 32 yaşını beklemediğini belirten Hollandalı futbolcu, Suudi Arabistan liginin Hollanda’dan daha iyi olduğunu savundu.

Çok sayıda ünlü teknik direktör ve oyuncunun Suudi Arabistan liginde olduğunu vurgulayan Bergwijn, “Her açıdan gelişiyorum ve tercihimin yüzde bin arkasındayım" diye konuştu.

Daha önce PSV, Tottenham Hotspur ve Ajax yakınlarında forma giyen Steven Bergwijn, Hollanda Milli Takımı’nda oynadığı 35 maçta 8 gol attı.

Suudi futbolu son yıllarda büyük yatırımlar yaparak dünyaca ünlü birçok yıldızı transfer etti.

Bunun en önemli iki örneği ise Cristiano Ronaldo ve Neymar oldu.

Karim Benzema, Sadio Mané, Moussa Dembélé, Aleksandar Mitrovic, Marcelo Brozovic, Rúben Neves, Moussa Diaby, Sergej Milinkovic-Savic ve Pierre-Emerick Aubameyang gibi birçok ünlü futbolcu da Suudi Pro Ligi'nde top koşturuyor.

BBC

Teknik Direktör Suudi Arabistan Ronald Koeman Milli Takım Hollanda Güncel Futbol Spor

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