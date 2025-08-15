Romulo Cardoso'dan Göztepe'ye Duygu Dolu Veda Mesajı

GÖZTEPE'nin Türk futbolunun yurtdışına satılan üçüncü en pahalı futbolcusu olarak RB Leipzig'e uğurladığı Brezilyalı golcü Romulo Cardoso sarı-kırmızılı taraftarlar için veda mesajı yayınladı. Kulübüne 20+5 milyon Euro rekor bonservis geliri kazandıran yıldız golcü, videolu mesajında Göztepe'yi, taraftarları, İzmir ve Çeşme'yi çok sevdiğini söyledi. Romulo, bir gün geri dönmeyi istediğini de belirtti. Brezilyalı yıldız, "Bu an için çok mutluyum. Buraya 1,5 yıl önce bir hayalin peşinden geldim. Bugün Leipzig gibi bir kulübe transfer olma hedefimi gerçekleştiriyorum. Bana inandığı, gerekli desteği sağladığı için Göztepe'ye çok teşekkür etmem gerekiyor. Taraftarlarımıza da en başından verdikleri destek için çok teşekkür ederim" dedi.

Romulo veda mesajında, "Burada kariyerimin en iyi anlarını yaşadım, özgüvenimi buldum. Eşim ve ben burada çok mutlu olduk. Çeşme'de yaşıyorduk ve herşey çok güzeldi. Şehrin çok güzel olduğunu düşünüyorum. Brezilya'dan farklı olarak yeni bir kültür ama biz adapte olduk. İzmir, Çeşme harika bir şehir. Umarım bir gün tekrar dönebilirim. Taraftarımıza teşekkür etmem gerekiyor. İlk maçımdan itibaren bana, 'Çingenem' lakabını verdiler. Bundan dolayı çok mutluyum. Onların sevgisini ve ilgisini kazanmış olmak çok güzel. Emin olun ben de onları seviyorum. En başından beri verdikleri destek ve ilgi için herkese teşekkür ederim. Hayatımda Göztepe'ye olan tutkuları gibi birşey görmedim. Onlar stadyumda gördüğüm en iyi taraftar" ifadelerini kullandı.