Romanya'yı Türkiye maçı öncesi yıkan sakatlık

2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off yarı finalinde A Milli Takımımız ile karşılaşacak olan Romanya'ya dev maç öncesi kötü haber geldi.

ROMANYA KALECİSİ RADU SAKATLANDI

Romanya Milli Takımı'nın as kalecisi Andrei Radu, Türkiye ile oynanacak maç öncesinde sakatlandı. La Liga ekibi Celta Vigo, 28 yaşındaki file bekçisi Andrei Radu'nun sakatlandığı ve durumunun yapılacak kontrollerin ardından netleşeceğini açıkladı.

KRİTİK MAÇ PERŞEMBE GÜNÜ

A Milli Futbol Takımı, 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off yarı finalinde 26 Mart Perşembe günü Tüpraş Stadı'nda Romanya ile karşılaşacak. Müsabaka, TV8 ve Exxen platformundan canlı olarak yayınlanacak.