Milli takım kampında fenalaşan Mircea Lucescu, hastaneye kaldırıldı

Romanya Futbol Federasyonu, kampta fenalaşan 80 yaşındaki teknik direktör Mircea Lucescu'nun durumunun stabil olduğunu bildirdi. Lucescu, ayrıntılı tetkikler için hastaneye sevk edildi.

Federasyonun internet sitesinde yer alan açıklamada, Slovakya maçı hazırlıklarının devam ettiği milli takım kampında, teknik toplantı sırasında fenalaşan 80 yaşındaki teknik adamına sağlık ekibinin müdahale ettiği kaydedildi.

Açıklamada, "Şu an itibarıyla teknik direktörün durumu stabildir. Buna rağmen, yürürlükteki tıbbi protokoller gereği ve her türlü riski ortadan kaldırmak amacıyla Mircea Lucescu, ayrıntılı tetkikler ve uzman takibi için başkentteki bir hastaneye nakledilmiştir." ifadeleri kullanıldı.

Lucescu yönetimindeki Romanya, 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off yarı finalinde Türkiye'ye 1-0 mağlup olmuştu.

Kaynak: AA / Yunus Kaymaz
