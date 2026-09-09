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Roma, Fenerbahçe maçının hazırlıklarını tamamladı

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- İtalyan orta saha oyuncusu Lorenzo Pellegrini, sakatlığı sebebiyle idmana katılmadı

İtalya ekibi Roma, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin ilk haftasında yarın Fenerbahçe'ye konuk olacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Chobani Stadı'nda teknik direktör Gian Piero Gasperini yönetiminde ilk 15 dakikası basına açık idman, ısınma hareketleriyle başladı. Pas çalışmasıyla devam eden idmanın basına kapalı bölümünde Fenerbahçe maçının taktik organizasyonu üzerinde durulduğu kaydedildi.

Roma'da İtalyan orta saha oyuncusu Lorenzo Pellegrini, sakatlığı sebebiyle antrenmanda yer almadı.

İtalya ekibi, Chobani Stadı'nda yarın saat 19.45'te Fenerbahçe ile karşılaşacak.

Kaynak: AA
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