Çaykur Rizespor-Beşiktaş maçının ardından

Trendyol Süper Lig'in 34. ve son haftasında konuk ettiği Beşiktaş ile 2-2 berabere kalan Çaykur Rizespor'un yardımcı antrenörü Ekrem Dağ, oyuncuların iyi mücadele ettiğini söyledi.

Dağ, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, kazasız belasız, sakat vermeden iyi bir maç olduğunu anlatarak "Hedefimizde evimizde mutlaka kazanma arzumuz vardı. Birinci devre zaten özellikle çok iştahlı bir takımız vardı; kazanmaya, taraftarımızı mutlu etmeye. Bugün evimizde 5'te 5'in ardından 6'ncı galibiyeti kovalıyorduk. Maalesef olamadı." dedi.

Dağ, 90+2. dakikada attıkları golün iptalinden dolayı şaşırdıklarını anlatarak "Hakem nasıl iptal etti o golü? Beşiktaş'ın oyuncularının yüzüne baksanız bile onlar bile şaşırdı, yani 'Bu gol nasıl iptal olur?' diye. Gerçekten çocuklar bugün emeğinin karşılığını alamadı." ifadelerini kullandı.

Maçın ilk devresinde çok baskılı oynadıklarını ve iyi pozisyonları yakaladıklarını dile getiren Dağ, şöyle devam etti:

"Üst üste Sowe'un 4-5 tane pozisyonu vardı. Daha erken maçı koparabilirdik. 30. dakikadan sonra biraz daha fazla git gel oldu. Çok pozisyona girdik. Geçiş fırsatları vardı ama geri dönüşümüz olmadığı için fırsatları rakibe de verdik. Orada gol yiyebilirdik birinci devrede. İkinci devrede biraz daha riskli hamleler geldi Beşiktaş tarafından. Onları da tebrik ediyorum. İyi mücadele ettiler ikinci devre. Maçı çevirmeye yakınlardı. Pozisyon ürettiler onlar da. Oyunun sonlarına doğru bizim de fırsatlarımız vardı."

Dağ, gelecek sezon iyi bir Çaykur Rizespor olacağını sözlerine ekledi.

Beşiktaş cephesi

Beşiktaş teknik direktörü Sergen Yalçın, iki taraf içinde hedefsiz bir maç olduğunu söyledi.

Yalçın, ilk yarıda çok kötü oynadıklarını anlatarak "Maç oynadığımızın farkında bile değildik ki çok zor geçti ilk yarı. İkinci yarı oyuncuları uyandırmak zorunda kaldık. Üç tane hamleyle başladık. İkinci yarı bizim için daha iyi oldu. Çocuklar çevirmek için mücadele etti. 2-2'lik bir skor. Ama yani bence güzel maç oldu diyebilirim." dedi.

Konyaspor maçından sonra kendileri için sezonun bittiğini anlatan Yalçın, "Kupada çok ciddi bir hedefimiz vardı. Final oynamak istiyorduk ama bunu beceremedik. Son kalan iki maçtataraftar protestosu, tepkiler. çocuklar çok genç bunu kaldırmaları biraz zor oluyor. Onları son iki maça konsantre etmekte çok zorlandık. Buna biz de dahiliz. Çok ciddi protesto altında taraftar baskısı altında oynamak zorunda kaldık." diye konuştu.

Yalçın, son iki maçtır teknik direktörlük hayatında ilk defa böyle durumlar yaşadığını aktararak şu değerlendirmeyi yaptı:

"İstifa cümleleri gerçekten yani kulübede otururken biraz utandım açıkçası onu söyleyeyim. Çünkü karakter olarak çok böyle şeyleri kaldıracak bir yapıya sahip değilim. Çok üzüldüm ama oynadığımız oyun maalesef bu tür sonuçlara açık bir oyun. Yani her türlü şey insanın başına gelebiliyor. Hedef olmadığı zaman hedefi yakalayamadığın zaman özellikle büyük camiada çalışıyorsan sonuçları çok ağır oluyor. Biz de bu sonuçlarla bugün ve geçen hafta yüzleştik. Biz de yüzleştik protestoyla. O yüzden üzgünüz. Beklenmedik bir durum son bölümde. Konyaspor maçından sonra yaşanan kaos ortamı, protestolar, camianın düşüşü çok sağlıklı gelmedi bana. Benim tarafımdan bakarsak çok da bu kaosun yaşanacağı bir durum olduğunu düşünmüyorum. Çünkü sezon başında da zaten koyulmuş çok ciddi hedefler yoktu. Uzun dönemli planlama vardı. Bunları çok net bir şekilde anlatmaya çalıştım. Yani başarı ve başarısızlık kriteri çok tartışılır. Neye göre başarılı, neye göre başarısız, ne bekleniyordu, ne oldu? Soruların cevapları olmalı bence. Ama dediğim gibi oyun acımasız bir oyun. Başımıza son iki maçta gelmedik şey kalmadı. Yaşamadığımız şeyleri yaşadık. Doğal olarak üzgünüz ama hayat devam ediyor."

Gelecek sezona ilişkin başkan ve yönetimle henüz bir görüşme yapmadıklarını aktaran Yalçın, "3-4 gün içinde bunu belirleyeceğiz. Kulübün menfaatleri adına ne gerekiyorsa onu yapacağız. O yüzden çok konuşmak istemiyorum. İnşallah devam edersek bu tür konuları konuşuruz. " ifadelerini kullandı.