Rizespor Başkanı Kıran, Ali Koç'u yerden yere vurdu: Muhterem annen Rizeli, ayıp ettin

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un MHK'nin 12 hakemi liste dışı bırakması sonrası yaptığı açıklamalara Çaykur Rizespor Başkanı Tahir Kıran'dan tepki geldi. TV100'de Koç'un açıklamalarını değerlendiren Kıran, çarpıcı ifadeler kullandı.

Tahir Kıran'ın açıklamaları şöyle:

"GEREKİRSE RİZESPOR'U AMATÖRE KADAR DÜŞÜRSÜNLER"

"Bu hakem operasyonunda benim alakam yok. Kararı ben de internetten öğrendim. Saçma sapan iddialar. Ali Koç çıkıyor örnekleri Rizespor üzerinden veriyor. Rizespor şampiyonluğa oynuyor da ben mi bilmiyorum? Ya Türk futbolu düzelecek ya da ben onlara uyacağım. Ama bu benim karakterime ve adamlığa uymaz. Gerekirse Rizespor'u amatöre kadar düşürsünler! Sonuna kadar varız, ne yapabiliyorlarsa yapsınlar. Düştüğümüz yerden kalkmayı biliriz. Onlar iyi hesap etsin, onlar yarın burada olmayacak! Bunu yanlış anlamayın, TFF Başkanı ya da MHK Başkanı'na söylemiyorum.

"ALİ KOÇ HEDEF ŞAŞIRTMAKTAN BAŞKA BİR ŞEY YAPMADI"

Trabzonspor deplasmanı sonrası taraftarı havaalanına çağırıyordunuz Sayın Ali Koç! Ne oldu da bu hakemler bu kadar kıymetli oldu? Bunun arkasında artık başka bir şey aramaya başlıyorum. Geçen hafta Giresunspor maçımıza Yaşar Kemal Uğur verildi ve algı operasyonu yaptı. Başkanlarını aradım 'Ayıptır, neyin peşindesiniz?' dedim ve açıklamayı kaldırdılar. Ama operasyon yerini buldu! Bizim penaltımız mesela verilmedi. Sayın Ali Koç hedef şaşırmaktan başka bir şey yapmadı. Rizespor senin hedefin değil! Duyumlarla Rizespor'a algı operasyonu. Senin muhterem annen Rizeli. Sen yarı Rizeli'sin. Çok ayıp etti. Hedef şaşırtmaktan başka bir şey değil. Vurun Rize'ye ama siz vurdukça, biz güçleneceğiz.

"BIRAKIN BU İŞLERİ ARKADAŞLAR"

Ferhat Gündoğdu, Türk futbolunda bir operasyon yaptı! 40 senedir kökleşmişler, alttan gelen çocuklar var. Bunların önünü açmak lazım. Kimler bağırıyor bakın! Kimlerin hakemi gitti, bir bakın. Bana en genç hakemi versinler, ağzımı açarsam şerefsizim. Ben gemileri yakacağım da o gemilerin direklerini ne yapacağım onu düşünüyorum. Federasyon bu isimleri hakem yaparken açıklama yaptı mı? Şimdi hakemliklerini bitirirken kime açıklama yapacak? Bırakın bu işleri arkadaşlar.

"TRABZONSPOR'UN BAŞARISINA GÖLGE DÜŞÜRMEK İSTEMİYORUM"

Çaykur Rizespor üzerinde yapılan çalışmalar devam ediyor. Çaykur Rizespor üzerinde oyunlar oynanmaya devam ediyor. Türk futbolunda her şey değişiyor, hakemler değişmiyor. 8. haftadaki Galatasaray maçından sonra Kulüpler Birliği'nde 'Düşen takımlar bellidir, ligi tescil etsinler, oynamaya gerek yok' dedim. Trabzonspor'un başarısına gölge düşürmek istemiyorum.

"CÜNEYT ÇAKIR İÇİN TÜRKİYE'DE YÖNETTİĞİ MAÇLAR ANGARYA"

Eğer Cüneyt Çakır kalsaydı, 3.kez Dünya Kupası'na gidecekti ve bu alanda tek olacaktı. Ülkemiz için çok güzel bir şey olurdu. Ben yine ülkemi düşündüm. Cüneyt Çakır Rizeli, hem de benim köyümden! Cüneyt Çakır için Türkiye'de yönettiği maçlar angarya. Adama zorla maç yönettiriyorlar. Bizi kasıtlı olarak doğruyor. Türk hakemliğinde 3 tane grup var, bunlar birbirini yiyor. Faturayı da biz ödüyoruz!"

Haberler.com - Spor